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Новости

Глава МВД Франции сообщил о 1435 задержанных и свыше 250 пострадавших демонстрантах в ходе протестов 24 октября

The Insider
Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Во время общенациональных протестов во Франции в субботу, 24 октября, силовики задержали 1435 человек. Об этом в понедельник в эфире BFMTV заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес. По его словам, ситуацию в тот день удалось удержать под контролем.

Нуньес сказал:

«День прошел под контролем, поскольку серьезных инцидентов не было, несмотря на стремление активистов ультралевого, радикального крайне левого движения вступить в схватку».

Министр добавил, что часть участников акций намеревалась «совершить огромное количество бесчинств с применением насилия». Он отметил очень высокий уровень насилия в отношении сил внутренней безопасности — такой же, как 17 октября. Однако на этот раз, по словам Нуньеса, силовики смогли ответить.

Глава МВД сообщил, что в ходе субботних акций пострадали 267 сотрудников полиции и жандармерии. Ранения получили и более 250 протестующих. Трое из них, по данным министра, пострадали довольно серьезно — в Тулузе, Реймсе и Клермон-Ферране.

За несколько дней до акции полиция Парижа запретила студенческую демонстрацию, сославшись на беспорядки на прошлых шествиях. Нуньес также объявлял, что к протестам 24 октября привлекут военных из операции Sentinelle, чтобы освободить полицейских и жандармов для поддержания порядка. Волна протестов во Франции началась в сентябре с выступлений школьников из пригородов Парижа.

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Публикация:«Глава МВД Франции сообщил о 1435 задержанных и свыше 250 пострадавших демонстрантах в ходе протестов 24 октября»

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