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Новости

Полиция Парижа запретила студенческую демонстрацию, сославшись на беспорядки на прошлых акциях

The Insider
Фото: FIRAS ABDULLAH/EPA

Фото: FIRAS ABDULLAH/EPA

Префектура полиции Парижа в среду, 21 октября, запретила демонстрацию, которую объединение Interfac IDF собиралось провести в четверг в столице. Как сообщает Le Parisien, ведомство объяснило решение тем, что организатор, как и на предыдущих акциях, не в состоянии «не допустить бесчинств». Шествие должно было пройти от бульвара Опиталь до площади Бастилии.

Interfac IDF называет себя общим собранием студентов вузов Иль-де-Франс, региона вокруг Парижа. В префектуре заявили:

«Чтобы обеспечить безопасность имущества и людей, а также с учетом всех выявленных рисков эту манифестацию следует запретить».

Организатор может обжаловать запрет в административном суде.

Студенты уже пообещали это сделать. В своем заявлении Interfac IDF осудило «полицейские и административные репрессии» и призвало к «самому широкому единству против репрессивного тупика правительства». В четверг объединение предлагает вместо шествия провести общее собрание у здания Биржи труда в Париже.

Спор о маршруте между Interfac IDF и префектурой разгорелся еще в прошлую пятницу. Студенты настаивали, чтобы шествие 17 октября завершилось вблизи правительственных зданий, но полиция им отказала. В эту субботу во Франции ожидаются новые акции против дороговизны жизни, к ним призывают в том числе «желтые жилеты».

Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что к защите от эксцессов на протестах 24 октября власти привлекут военных из операции Sentinelle. Они возьмут на себя охрану объектов, чтобы освободить полицейских и жандармов. МВД также обдумывает запрет незаявленных акций и даже согласованных шествий, если организаторы не гарантируют, что те пройдут без беспорядков. Волна протестов во Франции началась в сентябре с выступлений школьников из пригородов Парижа.

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Публикация:«Полиция Парижа запретила студенческую демонстрацию, сославшись на беспорядки на прошлых акциях»

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