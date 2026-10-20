FT: Убытки страховщиков от погромов во Франции достигнут примерно €1,2 млрд

Беспорядки, охватившие Францию, обойдутся страховым компаниям в сумму до €1,2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков Morningstar DBRS. Брокеры тоже допускают, что потери превысят €1 млрд и вырастут, если волнения продолжатся. По предварительной оценке министра торговли Сержа Папена, пострадали не менее 3 тысяч предприятий, среди них бутики Louis Vuitton и Kenzo.

Ущерб уже превзошел последствия погромов июля 2023 года, вспыхнувших после гибели подростка от рук полицейского, — тогда, по данным объединения France Assureurs, страховщики выплатили €798 млн. Аналитик Morningstar Маркос Альварес объясняет это интенсивностью и размахом нынешних волнений, а также инфляцией. Он сказал, что «беспорядки во Франции становятся похожи на стихийные бедствия». По его словам, теперь событий с ущербом в сотни миллионов евро стоит ждать ежегодно.

После протестов «желтых жилетов» 2018 года страховщики всё чаще исключают риски беспорядков из полисов или ограничивают выплаты. Франция приняла закон, делающий страховку от беспорядков обязательной частью любого страхования имущества, но для запуска схемы нужно одобрение ЕС. Ее профинансирует сбор со страховщиков, который, вероятно, переложат на клиентов, а государство выдаст гарантию до €4 млрд. На нынешние погромы схема распространяться не будет.

Гендиректор Axa Томас Бюберль призвал власти не перекладывать убытки на страховщиков. В эфире BFM он сказал:

«Государство должно по-настоящему выполнять свою задачу по обеспечению внутренней безопасности, и после этих выходных не должно быть второго или третьего подобного уик-энда».

Протесты во Франции начались в сентябре с акций лицеистов, затем к ним присоединились недовольные ростом стоимости жизни и цен на топливо. 17 октября демонстрации в Париже, Марселе и других городах переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. Глава МВД Лоран Нуньес сообщил более чем о 2 тысячах задержанных. Президент Эммануэль Макрон обвинил в насилии «экстремистов из крайне левых группировок», а власти ряда городов ввели частичный комендантский час.