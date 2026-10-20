Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы перебросить больше полицейских на протесты 24 октября

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что власти задействуют армейские силы Sentinelle перед новой акцией протеста, назначенной на 24 октября. Об этом он заявил в Национальном собрании, сообщает BFMTV. Военные заменят полицию в основном на охране стационарных объектов, чтобы освободить полицейских и жандармов для поддержания порядка.

Правительство признало слабые места в работе сил правопорядка в минувшие выходные. Нуньес пообещал увеличить число задействованных сотрудников и усилить подразделения так же, как во время беспорядков в июле 2023 года. Речь идет о спецподразделениях BRI, GIGN и RAID, вертолетах, бронемашинах Centaure и водометах. По словам министра, всё это использовалось и 17 октября, однако теперь «нужно идти дальше».

МВД также обдумывает запрет не заявленных заранее акций, которые угрожают общественному порядку. Под запрет могут попасть и согласованные шествия, если их организаторы не дают гарантии, что они пройдут без беспорядков. Новая тактика, по словам Нуньеса, будет строиться на быстроте реагирования и мобильности, чтобы преследовать разрозненные и очень подвижные группы.

Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал «массированное» присутствие полиции 24 октября, признав, что 17 октября оно было «слишком статичным и недостаточно мобильным». Нуньес, отвечая на вопрос депутатов, пообещал проявить твердость. Он сказал:

«В субботу и в ближайшие дни командовать буду я, и рассчитывайте на мою твердость».

Протесты 17 октября прошли в Париже, Марселе, Тулузе, Анже и Лионе. Десятки тысяч человек выступили против роста стоимости жизни и ухудшения качества госуслуг. По данным МВД, к середине дня задержали 272 человека, министерство сообщало о грабежах магазинов и нападениях на общественные здания. Волна протестов во Франции началась в сентябре с выступлений школьников из пригородов Парижа.