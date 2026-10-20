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Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы перебросить больше полицейских на протесты 24 октября

The Insider
Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что власти задействуют армейские силы Sentinelle перед новой акцией протеста, назначенной на 24 октября. Об этом он заявил в Национальном собрании, сообщает BFMTV. Военные заменят полицию в основном на охране стационарных объектов, чтобы освободить полицейских и жандармов для поддержания порядка.

Правительство признало слабые места в работе сил правопорядка в минувшие выходные. Нуньес пообещал увеличить число задействованных сотрудников и усилить подразделения так же, как во время беспорядков в июле 2023 года. Речь идет о спецподразделениях BRI, GIGN и RAID, вертолетах, бронемашинах Centaure и водометах. По словам министра, всё это использовалось и 17 октября, однако теперь «нужно идти дальше».

МВД также обдумывает запрет не заявленных заранее акций, которые угрожают общественному порядку. Под запрет могут попасть и согласованные шествия, если их организаторы не дают гарантии, что они пройдут без беспорядков. Новая тактика, по словам Нуньеса, будет строиться на быстроте реагирования и мобильности, чтобы преследовать разрозненные и очень подвижные группы.

Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал «массированное» присутствие полиции 24 октября, признав, что 17 октября оно было «слишком статичным и недостаточно мобильным». Нуньес, отвечая на вопрос депутатов, пообещал проявить твердость. Он сказал:

«В субботу и в ближайшие дни командовать буду я, и рассчитывайте на мою твердость».

Протесты 17 октября прошли в Париже, Марселе, Тулузе, Анже и Лионе. Десятки тысяч человек выступили против роста стоимости жизни и ухудшения качества госуслуг. По данным МВД, к середине дня задержали 272 человека, министерство сообщало о грабежах магазинов и нападениях на общественные здания. Волна протестов во Франции началась в сентябре с выступлений школьников из пригородов Парижа.

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Публикация:«Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы перебросить больше полицейских на протесты 24 октября»

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