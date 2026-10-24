Продажи оружия для самообороны в крупных городах Франции выросли в 10 раз после погромов — Bloomberg

После погромов, прокатившихся по Франции в прошлые выходные, продажи оружия для самообороны в крупнейших городах страны выросли в 10 раз. Такую оценку Bloomberg дал Ив Голлети, возглавляющий организацию, которая объединяет продавцов оружия по всей Франции. По его словам, сильнее всего спрос вырос в Париже, Марселе, Лионе и Бордо, где беспорядки были самыми масштабными.

Голлети владеет парижским магазином L’Armurerie de la Bourse, который обычно обслуживает охотников и спортивных стрелков. Продажи охотничьих ружей, по его словам, обвалились, зато покупатели скупают перцовые баллончики, пистолеты с резиновыми пулями и другие нелетальные средства. Голлети назвал такой рост беспрецедентным, отметив, что во время прежних беспорядков он был заметно слабее.

Как рассказывает Bloomberg, одним из таких покупателей стал Сэм, владелец магазина бижутерии в парижском районе Ле-Аль, который не назвал фамилию из соображений безопасности. Он потратил €600 ($671) на дубинку и пластиковый пистолет, стреляющий капсулами с веществом, похожим на слезоточивый газ. Кроме того, Сэм нанял охранников с собаками и заколачивает витрины. Он сказал: «Никогда не думал, что до этого дойдет. Я все это делаю, но спокойнее мне не становится».

Беспорядки утихли, однако протестующие призвали к новому дню акций 24 октября. Префектура полиции посоветовала владельцам бизнеса нанять больше частных охранников, что вызвало возмущение. В частности, сооснователь производителя криптокошельков Ledger Эрик Ларшевек написал в Twitter (X), что, если государство больше не может защитить людей, французам стоит перестать платить налоги.

Массовые протесты во Франции начались в сентябре с акций школьников, недовольных положением дел в системе образования, а затем переросли в выступления против роста стоимости жизни. В прошлые выходные они обернулись погромами — по данным властей, разграблены более 3000 магазинов, задержаны свыше 2500 человек. После этого власти ряда городов ввели частичный комендантский час, в Париже он действует в том числе у торгового центра Les Halles.