Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.54

EUR

90.24

OIL

117.38

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

237

 

 

 

 

 

Новости

Продажи оружия для самообороны в крупных городах Франции выросли в 10 раз после погромов — Bloomberg

The Insider
Фото: Carl Court / Getty Images

Фото: Carl Court / Getty Images

После погромов, прокатившихся по Франции в прошлые выходные, продажи оружия для самообороны в крупнейших городах страны выросли в 10 раз. Такую оценку Bloomberg дал Ив Голлети, возглавляющий организацию, которая объединяет продавцов оружия по всей Франции. По его словам, сильнее всего спрос вырос в Париже, Марселе, Лионе и Бордо, где беспорядки были самыми масштабными.

Голлети владеет парижским магазином L’Armurerie de la Bourse, который обычно обслуживает охотников и спортивных стрелков. Продажи охотничьих ружей, по его словам, обвалились, зато покупатели скупают перцовые баллончики, пистолеты с резиновыми пулями и другие нелетальные средства. Голлети назвал такой рост беспрецедентным, отметив, что во время прежних беспорядков он был заметно слабее.

Как рассказывает Bloomberg, одним из таких покупателей стал Сэм, владелец магазина бижутерии в парижском районе Ле-Аль, который не назвал фамилию из соображений безопасности. Он потратил €600 ($671) на дубинку и пластиковый пистолет, стреляющий капсулами с веществом, похожим на слезоточивый газ. Кроме того, Сэм нанял охранников с собаками и заколачивает витрины. Он сказал: «Никогда не думал, что до этого дойдет. Я все это делаю, но спокойнее мне не становится».

Беспорядки утихли, однако протестующие призвали к новому дню акций 24 октября. Префектура полиции посоветовала владельцам бизнеса нанять больше частных охранников, что вызвало возмущение. В частности, сооснователь производителя криптокошельков Ledger Эрик Ларшевек написал в Twitter (X), что, если государство больше не может защитить людей, французам стоит перестать платить налоги.

Массовые протесты во Франции начались в сентябре с акций школьников, недовольных положением дел в системе образования, а затем переросли в выступления против роста стоимости жизни. В прошлые выходные они обернулись погромами — по данным властей, разграблены более 3000 магазинов, задержаны свыше 2500 человек. После этого власти ряда городов ввели частичный комендантский час, в Париже он действует в том числе у торгового центра Les Halles.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Продажи оружия для самообороны в крупных городах Франции выросли в 10 раз после погромов — Bloomberg»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте