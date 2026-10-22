Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

111.28

USD

81.97

EUR

91.93

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

424

 

 

 

 

 

Новости

Награбленное во время погромов во Франции массово выставляют на продажу в интернете. Власти и площадки договорились усилить контроль

The Insider
Фото: The Associated Press

Фото: The Associated Press

Через несколько часов после погромов во Франции на онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже сумок и косметики которые, предположительно, вынесли из разбитых магазинов Парижа, Лиона, Марселя и других городов, пишет The New York Times. Сервис перепродажи вещей Vinted заявил, что борется с такими объявлениями и сотрудничает с французскими властями.

Протесты, начавшиеся из-за положения дел в школах и переросшие в акции против роста стоимости жизни, в субботу и воскресенье обернулись беспорядками. По данным властей, разграблены более 3000 магазинов, задержаны свыше 2500 человек. В Париже пострадали бутики Louis Vuitton, Céline, Hermès и The North Face, а также аптеки и магазины электроники. По предварительной оценке, ущерб составит несколько сотен миллионов евро.

В Vinted заявили:

«С выходных наши команды сразу начали выявлять и удалять объявления, связанные с мародерством, и усилили контроль за подозрительными публикациями».

Министр торговли Серж Папен и министр по цифровым вопросам Анн Ле Энанфф встретились с представителями площадок. Объединяющий eBay, Vinted и Etsy альянс пообещал усилить мониторинг и предупреждать покупателей о наказании за покупку краденого.

Крупнейшая продуктовая сеть Франции Carrefour во вторник понизила годовые финансовые прогнозы из-за расходов на охрану и логистику, оттока покупателей и вынужденных закрытий. По словам гендиректора Александра Бомпара, пострадали около 50 магазинов сети, ущерб составил не менее нескольких десятков миллионов евро. Правительство пообещало бизнесу беспроцентные кредиты и гранты до €1500, а сотрудникам, лишившимся работы, — компенсацию в 60% зарплаты.

Массовые протесты во Франции начались еще в сентябре как акции школьников, недовольных проблемами в системе образования, затем к ним присоединились и другие французы, недовольные качеством и стоимостью жизни. После погромов власти ряда городов ввели частичный комендантский час — в Париже он действует на площади Республики и на улицах у торгового центра Les Halles.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Награбленное во время погромов во Франции массово выставляют на продажу в интернете. Власти и площадки договорились усилить контроль»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте