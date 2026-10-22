Награбленное во время погромов во Франции массово выставляют на продажу в интернете. Власти и площадки договорились усилить контроль

Через несколько часов после погромов во Франции на онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже сумок и косметики которые, предположительно, вынесли из разбитых магазинов Парижа, Лиона, Марселя и других городов, пишет The New York Times. Сервис перепродажи вещей Vinted заявил, что борется с такими объявлениями и сотрудничает с французскими властями.

Протесты, начавшиеся из-за положения дел в школах и переросшие в акции против роста стоимости жизни, в субботу и воскресенье обернулись беспорядками. По данным властей, разграблены более 3000 магазинов, задержаны свыше 2500 человек. В Париже пострадали бутики Louis Vuitton, Céline, Hermès и The North Face, а также аптеки и магазины электроники. По предварительной оценке, ущерб составит несколько сотен миллионов евро.

В Vinted заявили:

«С выходных наши команды сразу начали выявлять и удалять объявления, связанные с мародерством, и усилили контроль за подозрительными публикациями».

Министр торговли Серж Папен и министр по цифровым вопросам Анн Ле Энанфф встретились с представителями площадок. Объединяющий eBay, Vinted и Etsy альянс пообещал усилить мониторинг и предупреждать покупателей о наказании за покупку краденого.

Крупнейшая продуктовая сеть Франции Carrefour во вторник понизила годовые финансовые прогнозы из-за расходов на охрану и логистику, оттока покупателей и вынужденных закрытий. По словам гендиректора Александра Бомпара, пострадали около 50 магазинов сети, ущерб составил не менее нескольких десятков миллионов евро. Правительство пообещало бизнесу беспроцентные кредиты и гранты до €1500, а сотрудникам, лишившимся работы, — компенсацию в 60% зарплаты.

Массовые протесты во Франции начались еще в сентябре как акции школьников, недовольных проблемами в системе образования, затем к ним присоединились и другие французы, недовольные качеством и стоимостью жизни. После погромов власти ряда городов ввели частичный комендантский час — в Париже он действует на площади Республики и на улицах у торгового центра Les Halles.