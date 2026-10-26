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Новости

«Роскино» собирается показывать северокорейские фильмы в российских кинотеатрах

The Insider
Кадр из северокорейского фильма «Пульгасари»

Кадр из северокорейского фильма «Пульгасари»

Кинематографисты России и КНДР ведут переговоры о совместных проектах и о том, чтобы снимать российские фильмы на северокорейской территории. Об этом рассказала генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова по итогам визита российской делегации в Пхеньян, передает ТАСС. По ее словам, во время поездки стороны определили, в каких направлениях будут работать дальше.

Она сказала:

«По итогам визита основы заложены. Дальше будем совместно прорабатывать намеченные планы».

Среди обсуждаемых идей Антонова назвала взаимное участие кинематографистов двух стран в проектах друг друга, организацию съемок российских картин в локациях КНДР и взаимный прокат национальных фильмов. Первым шагом к расширению сотрудничества, как отметила глава «Роскино», стали кинонедели по обмену.

Переговоры начались еще в начале октября, когда в Москве проходила Корейская кинонеделя, а в Пхеньяне их продолжили. Антонова также похвалила организацию Российской кинонедели в КНДР, отметив постоянный контакт с северокорейскими партнерами. Мероприятие идет в Пхеньяне с 24 по 28 октября и проводится впервые, его организовало «Роскино» при поддержке Минкультуры России.

Главным источником ресурсов для экономического подъема КНДР в последние годы стало военное сотрудничество с Москвой. По данным южнокорейской разведки, к августу 2026 года Пхеньян передал России более 15 млн снарядов, кроме того, в Россию отправили около 15 тысяч северокорейских военных.

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Публикация:««Роскино» собирается показывать северокорейские фильмы в российских кинотеатрах»

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