В КНДР стали проверять швей и торговцев одеждой, не соответствующей «социалистическому образу жизни» — Daily NK

Власти КНДР расширили кампанию против одежды, которая не соответствует «социалистическому образу жизни». Теперь проверяют не только жителей, которые ее носят, но и магазины, рынки и людей, шьющих и продающих вещи на дому. Об этом сообщает южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники в провинциях Южная Пхёнан и Рянган.

По данным источника, в городе Пхёнсон за внешним видом жителей следят патрули из органов общественной безопасности, Социалистического патриотического союза молодежи и Социалистического союза женщин Кореи. Раньше люди в «неправильной» одежде обходили их переулками, но теперь патрули дежурят и там. Ужесточение последовало за совещанием в провинциальном комитете партии в середине октября, где потребовали усилить борьбу с «необычной» одеждой.

Сотрудники безопасности обходят магазины и рынки, а также приходят домой к швеям и требуют не брать заказы на вещи, «не соответствующие нашему стилю». Больше всего рискуют продавцы импортной одежды. Жители опасаются, что проверки станут поводом для поборов. Источник рассказал:

«Говорят, если сотрудники безопасности пришли — домой ли, в магазин ли, — надо сунуть им хоть пачку сигарет, иначе будут приходить снова и придираться».

В городе Хесан провинции Рянган также скрупулезно проверяют, правильно ли жители носят значки с портретами вождей. По словам источника, нарушителей могут упомянуть в пропагандистских материалах для населения, поэтому перед выходом из дома люди тщательно проверяют одежду и значки.

В январе 2024 года Би-би-си сообщала, что в КНДР двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам заключения за просмотр южнокорейских сериалов. Суд над ними прошел публично — на стадионе, перед несколькими сотнями старшеклассников.