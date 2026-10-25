Все пятеро полицейских, подбросивших наркотики Голунову, вышли из колоний. Заказчик преступления так официально и не установлен

Все пятеро бывших сотрудников МВД, осужденных за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову в 2019 году, покинули исправительные колонии, не отбыв назначенные сроки лишения свободы полностью. Последним из колонии вышел бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, получивший 11,5 года заключения. Как выяснил «Коммерсантъ», суд заменил ему оставшуюся часть наказания принудительными работами. При этом предполагаемый заказчик преступления до сих пор официально не установлен, а дело в отношении неустановленных лиц, выделенное в отдельное производство, не привело к публично известным результатам.

Решение о замене наказания Ляховцу Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области принял еще 4 февраля 2026 года, после того как бывший полицейский отбыл более половины назначенного срока. Прокуратура обжаловала решение, однако 30 марта Кировский областной суд оставил его в силе. По данным «Коммерсанта», сам Голунов узнал о решении уже после его принятия: суд не уведомил журналиста о заседании. Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин от комментариев отказался.

Ранее аналогичным образом из колоний вышли остальные четверо осужденных. В июне 2023 года суд заменил лишение свободы принудительными работами Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Денису Коновалову. Голунов тогда поддержал ходатайство Коновалова, который признал вину и принес извинения, и не возражал против смягчения наказания двум другим фигурантам. Впоследствии Коновалов получил условно-досрочное освобождение.

При этом журналист выступал против замены наказания четвертому фигуранту, Роману Феофанову, поскольку тот не признал вину и не извинился. Первоначально суд отказал Феофанову, однако, как теперь пишет «Коммерсантъ», в январе 2024 года его повторное ходатайство удовлетворили.

В мае 2021 года Московский городской суд приговорил Ляховца к 12 годам колонии, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева — к восьми годам, а Коновалова — к пяти. В марте 2022 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание всем пятерым: Ляховцу до 11,5 года, Феофанову и Уметбаеву до 7,5 года, Сергалиеву до семи лет и трех месяцев, Коновалову до 4,5 года. Все они отбывали наказание в исправительной колонии № 5 Кировской области, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Голунов получил компенсацию от МВД, но не от самих полицейских

Иван Голунов сообщил «Коммерсанту», что затрудняется оценить, достаточное ли наказание понесли осужденные. При этом он выразил сожаление, что бывшие полицейские не понесли личной материальной ответственности. По мнению журналиста, они действовали ради денег и выполняли чей-то заказ, связанный с одной из его публикаций.

При вынесении приговора в 2021 году Мосгорсуд удовлетворил гражданские иски Голунова к пяти полицейским, взыскав с каждого по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, сочтя бывших сотрудников полиции ненадлежащими ответчиками.

В декабре 2022 года суд удовлетворил новый иск журналиста, на этот раз к МВД России, обязав ведомство выплатить ему 1,5 млн рублей. В апреле 2024 года The Insider писал, что МВД обратилось в суд с требованием взыскать такую же сумму с самих бывших полицейских.

Однако добиться взыскания ведомству пока не удалось. По данным «Коммерсанта», в октябре 2024 года Кирово-Чепецкий суд вернул иск МВД из-за неподсудности, а в марте 2025 года один из московских судов оставил новое заявление без движения из-за процессуальных нарушений. О дальнейшем рассмотрении иска ничего не сообщалось.

Кто заказал преследование журналиста, до сих пор неизвестно

Ивана Голунова, работавшего в отделе расследований «Медузы», задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Полицейские утверждали, что обнаружили наркотики в его рюкзаке и квартире, а также опубликовали фотографии предполагаемой домашней нарколаборатории. Позднее МВД признало, что большая часть снимков была сделана не в квартире журналиста. Сам Голунов отрицал обвинения и утверждал, что наркотики ему подбросили.

Задержание вызвало массовые протесты и кампанию журналистской солидарности. 10 июня 2019 года газеты «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК вышли с одинаковыми первыми полосами «Я/Мы Иван Голунов». Уже 11 июня МВД прекратило уголовное преследование журналиста за отсутствием доказательств его вины.

В январе 2020 года были арестованы пятеро бывших сотрудников МВД, участвовавших в задержании Голунова. Следствие установило, что они подбросили журналисту наркотики и сфальсифицировали доказательства. Официальным мотивом преступления назвали стремление улучшить показатели раскрываемости преступлений и получить служебные поощрения.

Однако Голунов настаивал, что его преследование было заказным и связано с профессиональной деятельностью. Следственный комитет отчитался, что якобы не установил заказчика преступления и счел действия полицейских их собственной инициативой. Вместе с тем дело в отношении других неустановленных лиц выделили в отдельное производство. В разговоре с «Коммерсантом» Голунов сообщил, что по этому делу следователи не связывались с ним последние четыре года. О результатах расследования предполагаемого заказа ничего не известно.