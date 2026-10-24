Ким Чен Ын впервые за год приехал в Китай — он пересек границу по новому мосту через Ялуцзян, в Даньдуне его встретил премьер КНР — Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу, 24 октября, прибыл в Китай. Он въехал в приграничный Даньдун по недавно открытому Новому мосту через реку Ялуцзян, рассказал Reuters южнокорейский чиновник на условиях анонимности. По словам другого источника в правительстве Южной Кореи, в Даньдуне Кима встретил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Поездка пришлась на канун годовщины вступления Китая в Корейскую войну 1950–1953 годов. Агентство Yonhap пишет, что Ким должен вернуться на родину в тот же день. Собеседник Reuters считает маловероятным, что северокорейский лидер посетит Пекин перед заседаниями высшего руководства Компартии Китая, которые начнутся в понедельник.

Мост длиной 3 км, ставший главным сухопутным переходом между странами, открыли в октябре после многолетней задержки. Пекин и Пхеньян рассчитывают оживить торговлю после периода напряженных отношений и ограничений из-за пандемии. По переправе планируют возить тяжелую технику, сырье и энергоносители для КНДР. Кореевед Лейденского университета Кристофер Грин сказал Reuters:

«Ким дал свое благословение двусторонней торговле, въехав в Китай по Новому мосту через Ялуцзян».

Китай — главный экономический и дипломатический партнер Пхеньяна, на него приходится бо́льшая часть официальной торговли КНДР. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Северная Корея сблизилась с Москвой, и, как пишет агентство, по оценке аналитиков, ее зависимость от Пекина ослабла. Предыдущий известный визит Кима в Китай состоялся в сентябре 2025 года, когда он побывал на торжествах по случаю 80-летия победы и провел переговоры с Си Цзиньпином.

В июне Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил КНДР с официальным визитом. Как сообщало Associated Press, стороны договорились углублять сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и технологиях. Опрошенные агентством эксперты расценили поездку как попытку Пекина вернуть влияние на Пхеньян, ослабленное из-за его сближения с Россией.