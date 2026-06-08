Си Цзиньпин впервые с 2019 года посетил КНДР с официальным визитом, договорившись с Ким Чен Ыном «совместно отстаивать суверенитет»

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за семь лет прибывал в Пхеньяне и провел переговоры с Ким Чен Ыном, на которых стороны договорились об углублении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и технологиях, сообщает Associated Press.

На торжественной церемонии встречи на главной площади Пхеньяна Ким Чен Ын назвал визит Си «наглядным свидетельством» нерушимости китайско-северокорейских отношений. Китайский лидер, в свою очередь, призвал укреплять «стратегическое сотрудничество» и совместно отстаивать суверенитет и интересы безопасности обеих стран.

Эксперты, опрошенные AP, расценивают визит как попытку Пекина восстановить монопольное влияние на Пхеньян, ослабленное из-за сближения КНДР с Россией. После начала войны в Украине Ким Чен Ын направил в Россию войска и оружие в обмен на экономическую и военную помощь, что поставило под вопрос традиционную роль Китая как главного внешнего партнера Северной Кореи.

По оценке аналитиков, Си Цзиньпин воздержится от давления на Кима по вопросу денуклеаризации — этот шаг необходим Пхеньяну, добивающемуся международного признания в качестве ядерной державы. Накануне визита сестра Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, отвергла как «анахроничную мечту» американские требования о ядерном разоружении КНДР. На прошлой неделе сам Ким посетил новый завод по производству оружейных ядерных материалов и анонсировал «экспоненциальный» рост ядерного арсенала.

Визит состоялся вслед за серией встреч Си Цзиньпина с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине в мае. По мнению экспертов, демонстрируя влияние на Корейский полуостров, Пекин укрепляет свои позиции перед ожидаемым сентябрьским визитом Си в США — американский президент неоднократно заявлял о желании возобновить дипломатический диалог с Ким Чен Ыном.

Ранее The Insider разбирал итоги пекинских саммитов. Китай добился символических уступок от Трампа и Путина, не взяв на себя никаких реальных обязательств.