Работники Volkswagen анонсировали забастовку с января 2027 года, требуя от компании пересмотреть планы по расторжению коллективных договоров

Сотрудники Volkswagen 23 октября пригрозили начать забастовки с января 2027 года, если крупнейший автопроизводитель Европы не отменит до конца следующей недели свое решение расторгнуть коллективные договоры об оплате и условиях труда. Об этом сообщило агентство Reuters. Конфликт между работниками и руководством концерна обострился на фоне масштабных планов Volkswagen по реструктуризации и сокращению рабочих мест.

Профсоюз IG Metall пригрозил руководству Volkswagen забастовками с января, если концерн не откажется от решения расторгнуть коллективные договоры. Речь идет о соглашениях, в рамках которых о зарплатах, рабочем времени, отпусках и дополнительных выплатах с работодателем от имени сотрудников договаривается профсоюз. В компании объясняли решение отказаться от подобных договоров необходимостью сократить расходы и пересмотреть условия труда работников. В профсоюзе считают, что такой шаг, скорее всего, приведет к ухудшению положения сотрудников.

Главный переговорщик IG Metall с руководством концерна Торстен Грёгер заявил:

«Мы даем компании срок до конца октября, чтобы отозвать уведомление о расторжении соглашений. В противном случае будет запущен масштабный процесс, который, хочу подчеркнуть, откроет путь к проведению забастовок и других форм коллективного протеста».

Как отмечает Reuters, согласно действующему соглашению между компанией и профсоюзом забастовки запрещены до 1 января 2027 года. По словам Грёгера, руководству Volkswagen «стоит четко отметить эту дату в своих календарях». Пока компания настаивает, что всё равно намерена реализовать свое решение.

Представитель руководства концерна на переговорах с профсоюзом Арне Майсвинкель пояснил:

«С момента заключения коллективного соглашения о будущем компании в 2024 году экономическая ситуация резко ухудшилась. Из-за этого возникла острая необходимость в принятии мер».

В рамках крупнейшей за всю историю компании реструктуризации Volkswagen рассматривает возможность сокращения около 100 тысяч рабочих мест и закрытия четырех заводов в Германии, подчеркивает Reuters. Компания признавалась, что не может гарантировать загрузку мощностей предприятий в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме в период с 2031-го по 2034 год и изучает альтернативные варианты использования заводов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что руководство Volkswagen запланировало заморозку индексации зарплат до 2030 года, из-за чего сокращение реальных доходов сотрудников может составить около 10%. По всему миру в крупнейшем европейском автоконцерне трудоустроены около 600 тысяч человек. В компании считают, что подобная мера могла бы способствовать выходу из многолетнего кризиса. В Германии сотрудники Volkswagen ранее уже шли навстречу руководству компании: так, в 2024 году около 130 тысяч работников автоконцерна временно отказались от повышения зарплат на 5,5%.