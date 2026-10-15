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Volkswagen возрождает бренд Scout для продвижения на рынке США на фоне падения продаж в Китае и готовящихся массовых сокращений штата

The Insider
Презентация 2027 Volkswagen Atlas в Нью-Йорке, март 2026. Фото: Getty Images

Презентация 2027 Volkswagen Atlas в Нью-Йорке, март 2026. Фото: Getty Images

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen AG намерен инвестировать «значительные средства» в американский рынок, заявил гендиректор компании Оливер Блюме в интервью Bloomberg. В числе проектов, которые планируется запустить в США, он назвал возрождение бренда Scout, создание новых внедорожников Audi, разработку программного обеспечения совместно с Rivian Automotive Inc.

«Что касается [бренда] Volkswagen, мы также планируем зайти в весьма перспективный сегмент внедорожников повышенной проходимости и пикапов», — рассказал Блюме. По словам источников Bloomberg, Volkswagen намерен представить среднеразмерный пикап, который мог бы соперничать с Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma, а также внедорожник, который может составить конкуренцию Ford Bronco и Jeep Wrangler.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, пока не решены ключевые вопросы: где и как производить мощные модели, на которые делает ставку Блюме. Организация производства в США необходима, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, которые негативно сказались на продажах Volkswagen в США. Повышение таможенных пошлин разрушило схему, по которой Volkswagen поставляла в США автомобили, произведенные в Мексике и Европе, отмечает Bloomberg.

Раньше нестабильность продаж в США Volkswagen компенсировал высокими доходами в Китае, однако этот рынок легковых автомобилей, крупнейший в мире, в текущем году сократился примерно на 20%. Поставки VW упали в Китае на 30% в первые девять месяцев года. В Западной Европе за тот же период продажи выросли лишь на 1,1%.

По прогнозу Volkswagen, операционная рентабельность в текущем году не превысит 1%. В сентябре компания запланировала сокращение примерно 15% сотрудников по всему миру — это 100 тысяч рабочих мест. 

Бывшие том-менеджеры Volkswagen AG давно призывали руководство компании расширить присутствие на американском рынке, однако ставка была сделана на Китай. «Все в руководстве знали, что китайский пузырь когда-нибудь лопнет. Мы все говорили им: вам лучше развивать свое присутствие на рынке США, чтобы у вас было что-то менее зависимое от Европы», — говорит Йохан де Нисшен, занимавший пост главного операционного директора бренда VW в Северной Америке с 2019 по 2022 год.

Scout — американский автопроизводитель и дочерняя компания Volkswagen AG. По словам собеседников Bloomberg, завод компании Scout в Южной Каролине, который планирует начать поставки в 2028 году, мог бы обеспечить дополнительные производственные мощности для Volkswagen.

Volkswagen AG основал компанию Scout в 2022 году, после того как получил права на этот бренд, купив производителя грузовиков Navistar. Впервые автомобиль под маркой Scout был представлен в 1961 году.

В сентябре стало известно, что завод Volkswagen в Оснабрюке (Нижняя Саксония) будет перепрофилирован в оборонное предприятие. В Volkswagen Group рассказали, что продажа завода израильской инвестиционной компании Aurelius позволит обеспечить рабочие места 1400 из 1800 сотрудников, то есть сохранить три четверти персонала.

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Публикация:«Volkswagen возрождает бренд Scout для продвижения на рынке США на фоне падения продаж в Китае и готовящихся массовых сокращений штата»

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