В Volkswagen планируют заморозить зарплаты до 2030 года. Сокращение реальных доходов сотрудников составит около 10%

Сотни тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen могут остаться без повышения зарплат. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании. В Volkswagen планируют заморозить индексацию до 2030 года, из-за чего сокращение реальных доходов сотрудников составит около 10%.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании сообщила, что Volkswagen намерен отказаться от повышения зарплат значительной части своих сотрудников вплоть до 2030 года. Отмечается, что по всему миру в крупнейшем европейском автоконцерне трудоустроены около 600 тысяч человек. В компании считают, что подобная мера могла бы способствовать выходу из многолетнего кризиса.

Издание отмечает, что заморозка зарплат может привести к сокращению реальных доходов сотрудников примерно на 10% к 2030 году из-за инфляции. При этом в Германии сотрудники Volkswagen ранее уже шли на встречу руководству компании: так, в 2024 году около 130 тысяч работников автоконцерна временно отказались от повышения зарплат на 5,5%.

Подчеркивается, что такие планы могут обострить конфликт между руководством Volkswagen и профсоюзами, которые намерены добиться повышения зарплат на 5% во время предстоящих с переговоров с начальством. Кроме того, подобная инициатива обостряет и более глобальные противоречия внутри концерна. Издание напомнило, что ранее на американском заводе Volkswagen в штате Теннесси профсоюз добился коллективного договора, предусматривающего повышение зарплат на 20%.

Ранее наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрил масштабный план трансформации компании, который предусматривает сокращение штата сотрудников на 50 тысяч. Отмечалось, что под угрозой закрытия оказались четыре завода компании — в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. Компания призналась, что не может гарантировать загрузку мощностей этих предприятий в период с 2031-го по 2034 год и изучает альтернативные варианты использования заводов.