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Новости

Ветеринаров в Крыму заставили мониторить политические процессы для «борьбы с терроризмом». С июля к этому привлекли 9 гражданских ведомств

The Insider
Фото: Лента новостей Крыма

Фото: Лента новостей Крыма

Власти аннексированного Крыма потребовали от трех гражданских ведомств — Государственного комитета ветеринарии, Минтруда и социальной защиты и Министерства экономического развития — проводить мониторинг политических и социально-экономических процессов для «противодействия терроризму». Это следует из постановлений правительства региона, принятых 19 и 20 октября, обнаружил The Insider. За последние 3 месяца власти наделили подобными полномочиями 9 местных гражданских ведомств.

Совет министров оккупированного Крыма 19 октября принял постановление № 699, требующее от Государственного комитета ветеринарии «участия в мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов в Республике Крым, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму». По результатам мониторинга от ведомства ожидается «подготовка предложений о мерах по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма».

Постановлением № 697 от 19 октября с аналогичными формулировками власти потребовали мониторить политические и социально-экономические процессы от Министерства труда и социальной защиты, а постановлением № 703 от 20 октября — от Министерства экономического развития.

Подобными полномочиями руководство оккупированного Крыма последовательно наделяет различные гражданские ведомства с лета 2026 года. Так, 31 июля мониторить политические процессы под предлогом борьбы с терроризмом потребовали от Министерства промышленности и торговли, 3 августа — от Министерства внутренней политики, информации и связи, 17 августа — от Министерства чрезвычайных ситуаций, а 2 сентября — от Государственного комитета по делам межнациональных отношений. Уже 16 сентября заняться подобным мониторингом поручили Государственному комитету молодежной политики, а 21 сентября – Министерству юстиции.

Как сообщал The Insider, на оккупированных территориях Украины, включая Крым, наблюдается неуклонный рост политических преследований. Среди прочего правозащитники фиксировали увеличение числа «террористических» статей по делам против украинцев с оккупированных территорий.

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Публикация:«Ветеринаров в Крыму заставили мониторить политические процессы для «борьбы с терроризмом». С июля к этому привлекли 9 гражданских ведомств»

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