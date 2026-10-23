В Польше арестовали второго фигуранта дела об убийстве Скрепецкого. Его обвиняют в передаче оружия и телефона для слежки

В Польше арестовали второго фигуранта дела об убийстве российского оппозиционного художника Семёна Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков), застреленного 15 июня в городе Бяла-Подляска. Им оказался 22-летний гражданин Грузии, которого польские власти называют Махмудом А. По версии следствия, он предоставил предполагаемому исполнителю убийства огнестрельное оружие, транспорт и телефон, с помощью которого можно было отслеживать передвижения автомобиля художника, сообщила представитель Окружного суда Люблина Марта Сьмех.

Согласно сообщению Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), 18 октября Махмуд А. прилетел в страну из Грузии, а на следующий день его задержали на парковке возле автомагистрали A2. Вместе с ним находились еще двое граждан Грузии. Их также задержали и впоследствии передали пограничной службе для выдворения из страны с десятилетним запретом на въезд.

По данным RMF FM, подозреваемый наблюдал за местом проживания Скрепецкого, собирал информацию о его привычках и передавал ее предполагаемому исполнителю преступления, 36-летнему гражданину Грузии Эльнуру А. 21 октября суд Люблина отправил Махмуда А. под стражу на три месяца. Ему предъявили обвинения в пособничестве убийству и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Свою вину он не признал и дал показания. В случае обвинительного приговора ему грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Следствие продолжает искать возможных организаторов убийства

Первого подозреваемого, 36-летнего гражданина Грузии Эльнура А., польские силовики задержали 18 июня, через три дня после убийства Скрепецкого. По версии прокуратуры, именно он произвел пять выстрелов в художника. Мужчине предъявили обвинение в убийстве, однако он не признал вину. Его также заключили под стражу.

Скрепецкого застрелили утром 15 июня возле его дома в польском городе Бяла-Подляска, недалеко от границы с Беларусью. Нападавший несколько раз выстрелил в художника, в том числе с близкого расстояния, когда тот уже упал на землю. Скрепецкий скончался на месте.

В первые дни после убийства польская полиция задержала двух граждан Беларуси, однако впоследствии их отпустили, так как следствие не обнаружило доказательств их причастности к преступлению. Семён Скрепецкий был известен своими антивоенными картинами и карикатурами на Владимира Путина, Рамзана Кадырова и других представителей российских властей. В 2021 году он переехал из России в Польшу, опасаясь политического преследования.

Как ранее писал The Insider, за три дня до убийства художник провел акцию у российского посольства в Берлине, во время которой выбросил российский флаг в мусорный бак и продемонстрировал картину, на которой Сталин держит на руках маленького Путина. Примерно за час до смерти Скрепецкий рассказал подписчикам, что после акции ему поступали угрозы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после убийства допускал, что преступление носило заказной политический характер. Польские спецслужбы также начали проверять версию о возможной причастности к этому преступлению иностранных разведок. Однако следствие пока не назвало возможных заказчиков убийства и не предъявило обвинений представителям российских властей.