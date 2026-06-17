В Польше отпустили задержанных по делу об убийстве художника Скрепецкого

В польском Бяла-Подляске отпустили задержанных в рамках расследования убийства российского художника-сатирика Семёна Скрепецкого граждан Беларуси. Об этом сообщил представитель окружной прокуратуры Марцин Козак, его слова приводит издание REFORM.news.

По его словам, задержанные не имеют отношения к этому делу. Козак добавил, что у следствия есть несколько версий, однако не стал их озвучивать.

«В рамках расследования мы собрали в необходимом объеме обширные доказательства. Эти доказательства постоянно анализируются. Мы собираем всю доступную информацию, анализируем цифровые материалы, записи с камер видеонаблюдения и изучаем показания свидетелей», — сказал он.

Подозреваемый пока не установлен и не задержан.



Двое граждан Беларуси были задержаны в Бяла-Подляске 16 июня. Днем ранее неизвестный несколько раз выстрелил в Скрепецкого на улице недалеко от белорусского консульства. На теле погибшего обнаружили пять ран в верхней части грудной клетки и голове. На месте преступления нашли гильзы и одну пулю калибра 9 мм.



The Insider обратил внимание, что примерно за час до смерти Скрепецкий сообщил в своем Telegram-канале, что его последняя акция в Берлине, во время которой он достал из прорези в задней части брюк российский флаг и выбросил его в мусорный бак, «очень понравилась русским патриотам» и что ему угрожают изнасилованием. Кроме того, художнику долгое время угрожали чеченцы.



В своих работах Скрепецкий регулярно высмеивал главу Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама, Владимира Путина и других российских политиков. Художник переехал из России в Польшу в 2021 году.