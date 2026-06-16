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Новости

Художник Скрепецкий изображал Кадырова в сексуализированных позах и получал угрозы. По делу о его убийстве задержаны двое белорусов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Двух граждан Беларуси задержали возле консульства страны в польском Бяла-Подляске в рамках расследования убийства российского оппозиционного художника-сатирика Семена Скрепецкого. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак, сообщает REFORM.news. 

По словам Козака, обвинения пока никому не предъявлены. Задержанным от 30 до 40 лет.

По данным представителя прокуратуры, неизвестный несколько раз выстрелил в Скрепецкого 15 июня в 9:30–9:45 утра. На теле погибшего обнаружили пять ран в верхней части грудной клетки и голове. На месте преступления нашли гильзы и одну пулю калибра 9 мм.

Примерно за час до смерти Скрепецкий сообщил в своем Telegram-канале, что его последняя акция в Берлине, во время которой он достал из прорези в задней части брюк российский флаг и выбросил его в мусорный бак, «очень понравилась русским патриотам» и что ему угрожают изнасилованием. «Фокус с флагом очень понравился русским патриотам. Различные Беки обещают, что Кадыров сам лично, по приказу путина, изнасилует меня в Голубом Шампуре», — написал художник.

В своих работах Скрепецкий регулярно высмеивал главу Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама, изображая их в образе свиней. Также художник написал несколько картин, на которых Рамзан Кадыров занимается сексом с Владимиром Путиным, и сделал точилку в виде стоящего на коленях голого Кадырова. Художник записывал несколько роликов, как он вставляет в эту точилку карандаши. 

Скриншот из ролика Скрепецкого с точилкой в виде Кадырова

Скриншот из ролика Скрепецкого с точилкой в виде Кадырова

Еще в 2025 году Скрепецкий писал в своем Telegram-канале, что «бородатые пидерасты из академии Кадырова целый день воюют со мной в Инстаграме». Давний подписчик художника рассказал The Insider на условиях анонимности, что Скрепецкий регулярно получал угрозы от чеченцев в Instagram. В начале июня этого года его аккаунт в этой соцсети заблокировали

Семен Скрепецкий переехал из России в Польшу в 2021 году. 

Картина Семена Скрепецкого

Картина Семена Скрепецкого

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