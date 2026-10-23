Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.13

EUR

91.14

OIL

114

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

317

 

 

 

 

 

Новости

Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

The Insider
Иллюстрация к материалу

Четырех российских дипломатов, работавших в Австрии, объявили персонами нон грата: им предписано покинуть страну. Об этом сообщают местные издания Profil и Heute

Дипломатов подозревают в шпионаже. Их имена не называются. 

Известно, что трое из них работали в посольстве России в Вене, четвертый работал при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в австрийской столице.

Profil ссылается на данные базы публичных лиц RuPEP, проанализированные в августе «Агентством»: издание тогда нашло связи со спецслужбами — СВР, ГРУ и ФСБ — по крайней мере у 20 из 117 сотрудников российских дипломатических представительств в Австрии. Из 22 сотрудников российского представительства при ОБСЕ связи со спецслужбами обнаружились или предполагаются у семи. 

Австрийская газета отмечает, что профильные ведомства с того момента занялись подробным изучением списка, но для обоснования депортации необходима была более конкретная и юридически значимая информация. Это несколько затянуло процесс. 

Вена остается одним из важнейших центров российской разведывательной деятельности в Европе. В мае 2026 года Австрия выслала трех российских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Их имена власти страны тоже не раскрыли.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте