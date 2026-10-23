Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Четырех российских дипломатов, работавших в Австрии, объявили персонами нон грата: им предписано покинуть страну. Об этом сообщают местные издания Profil и Heute.

Дипломатов подозревают в шпионаже. Их имена не называются.

Известно, что трое из них работали в посольстве России в Вене, четвертый работал при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в австрийской столице.

Profil ссылается на данные базы публичных лиц RuPEP, проанализированные в августе «Агентством»: издание тогда нашло связи со спецслужбами — СВР, ГРУ и ФСБ — по крайней мере у 20 из 117 сотрудников российских дипломатических представительств в Австрии. Из 22 сотрудников российского представительства при ОБСЕ связи со спецслужбами обнаружились или предполагаются у семи.

Австрийская газета отмечает, что профильные ведомства с того момента занялись подробным изучением списка, но для обоснования депортации необходима была более конкретная и юридически значимая информация. Это несколько затянуло процесс.

Вена остается одним из важнейших центров российской разведывательной деятельности в Европе. В мае 2026 года Австрия выслала трех российских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Их имена власти страны тоже не раскрыли.