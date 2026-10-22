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Новости

В Татарстане более 500 га сельхозземель перевели под промышленность. Они расположены рядом с ОЭЗ «Алабуга», где производят ударные дроны

The Insider
пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

В Татарстане 32 земельных участка общей площадью 510,7 га перевели из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности. Все они расположены в Елабужском районе, где находится особая экономическая зона «Алабуга» с производством ударных беспилотников для войны против Украины. Как обнаружил The Insider, еще в августе и сентябре местные власти выставили на продажу 10 из этих участков общей площадью 68 га с суммарной начальной стоимостью 19,7 млн рублей. При этом как минимум три участка целиком находятся в санитарно-защитной зоне «Алабуги».

Закон, подписанный главой Татарстана Рустамом Миннихановым 21 октября, предусматривает изменение категории земель для размещения производственных объектов в Елабужском районе. The Insider сопоставил кадастровые номера всех 32 участков с объявлениями о муниципальных земельных торгах. Выяснилось, что 6 августа Земельно-имущественная палата Елабужского района выставила на аукционы четыре участка общей площадью 3,49 га с начальной стоимостью 2,09 млн рублей. Торги были назначены на 24 августа. Еще шесть участков площадью 64,56 га и начальной стоимостью 17,58 млн рублей выставили 15 сентября. Эти аукционы назначили на 2 октября — за 17 дней до принятия закона региональным парламентом.

Среди выставленных на продажу участков The Insider обнаружил три, полностью находящихся в санитарно-защитной зоне ОЭЗ «Алабуга» с реестровым номером 16:00-6.4720. Это участки 16:18:140401:6650 и 16:18:140401:6651 в Большекачкинском поселении, а также 16:18:120501:2744 в Танайском поселении. Их суммарная площадь составляет 5284 м².

Результаты августовских и октябрьских земельных аукционов, включая сведения о победителях и заключенных договорах, установить по доступным карточкам торгов не удалось. Пока неизвестно, перешли ли участки в частную собственность перед изменением их категории, — и по какой цене. Документы также не подтверждают, что все переведенные земли или выставленные на торги участки предназначены непосредственно для «Алабуги» либо для производства беспилотников.

Перевод земель происходит на фоне дальнейшего развития промышленной инфраструктуры «Алабуги». В сентябре правительство Татарстана постановлением № 1062 внесло изменения в схему территориального планирования республики, предусмотрев размещение дополнительных участков индустриального парка «Алабуга» площадью 171,37 га в Большекачкинском сельском поселении. В этом же поселении находятся несколько участков из нового закона.

Ранее The Insider писал, что территория «Алабуги» за год увеличилась на 340 га. Тогда журналисты «Радио Свобода» выяснили это, сравнив спутниковые снимки за май 2025 и май 2026 года. Они обнаружили строительство новых жилых и производственных корпусов, ангаров, а также дороги от трассы М-12 к промышленному комплексу. Кроме того, строительные работы начались к югу от ОЭЗ — по другую сторону трассы.

В октябре текущего года число позиций противовоздушной обороны вокруг «Алабуги» достигло 33. По данным «Радио Свобода», вокруг производственного комплекса продолжается строительство бетонных башен и площадок для систем ПВО. На территории ОЭЗ налажена сборка российских ударных беспилотников «Герань», в том числе с привлечением учащихся «Алабуга Политеха».

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Публикация:«В Татарстане более 500 га сельхозземель перевели под промышленность. Они расположены рядом с ОЭЗ «Алабуга», где производят ударные дроны»

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