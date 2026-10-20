На заводе дронов в «Алабуге» в рабских условиях работают до 12 тысяч северокорейцев — доклад CSIS

На заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где собирают ударные дроны типа «Шахед», используют труд жертв торговли людьми. К такому выводу пришли Виктор Ча и Джозеф Ким, авторы доклада американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша. По их данным, дроны собирают российские подростки, иностранцы из стран Глобального Юга и граждане КНДР.

По оценке украинской разведки, в «Алабугу» направили до 12 тысяч северокорейцев. Они получают около $2,5 в час, а режим Ким Чен Ына забирает от 70% до 90% их заработка. Девушек 16–22 лет из Африки, Латинской Америки и Азии вербуют обещаниями работы в сфере обслуживания с зарплатой от $500 в месяц. По прибытии у них отбирают паспорта, а около 90% отправляют на сборку дронов.

Студентов колледжа «Алабуга Политех» привлекают к работе с 15 лет под видом «производственной практики», их смены длятся до 12 часов. Авторы доклада пишут:

«Зарплату северокорейских рабочих конфискует государство, которое их отправило. Это и есть определение принудительного труда».

Отмечается, что завод способен выпускать больше 5500 дронов в месяц, а его штат, по данным украинской разведки, планируют увеличить примерно с 1000 до 40 тысяч человек. На детали китайского происхождения приходится около 80% критически важной электроники российских дронов. Авторы призывают Минфин США ввести санкции против компаний и учебных заведений, причастных к вербовке, а Вашингтон — создать через ООН многостороннюю группу для расследования.

В сентябре Многосторонняя группа по мониторингу санкций (MSMT), объединяющая США и их союзников, сообщила, что на российском производстве дронов заняты около 25 тысяч северокорейцев. По ее данным, их оформляют как студентов, чтобы обойти санкции. Такой работник получает в среднем $7500 в год, бóльшую часть этой суммы конфискует режим Кима.