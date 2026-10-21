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Новости

Число позиций ПВО вокруг «Алабуги» достигло 33 единиц — «Радио Свобода»

The Insider
Подиум для системы ПВО рядом с территорией ОЭЗ «Алабуга»

Подиум для системы ПВО рядом с территорией ОЭЗ «Алабуга»

Вокруг особой экономической зоны «Алабуга», где собирают российские дроны, насчитывается уже 33 позиции ПВО, сообщает «Радио Свобода», изучив спутниковый снимок от 21 октября. Начиная с весны этого года там построили несколько бетонных башен для систем ПВО, а также новые подиумы для ЗРПК «Панцирь» или ЗРК «Тор».

«Алабуга» — один из самых защищенных от воздушных атак объектов в России. Так, резиденцию Владимира Путина на Валдае окружают по меньшей мере 31 башня для систем ПВО и две позиции ЗРК С-300/400.

В августе Institute for Science and International Security сообщил, что на территории «Алабуги» в Татарстане строится масштабный комплекс антидроновой защиты. На спутниковых снимках, сделанных в июле и августе, были видны строящиеся большие решетчатые башни, которые окружают производственные мощности экономической зоны. Например, башни окружают производственные объекты, где собирают дроны «Герань», и завод «Алабуга-Волокно», где делается углеродное волокно, используемое при производстве БПЛА.

Последняя атака украинских дронов на «Алабугу» с зафиксированным ущербом на земле произошла в июне 2025 года.

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Публикация:«Число позиций ПВО вокруг «Алабуги» достигло 33 единиц — «Радио Свобода»»

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