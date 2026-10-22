В Серпухове атакован 75-й арсенал ГРАУ. Там расположена крупнейшая известная база хранения российских средств ПВО / ЗРК

В ночь на 22 октября украинские беспилотники атаковали Московскую область. В частности под удар попало предприятие АО «75 Арсенал», которое специализируется на ремонте систем ПВО, РЛС и средств связи. Его генеральный директор Оксана Лаптева 10 дней назад попала под санкции Евросоюза. OSINT-аналитики еще в 2024 году сообщали, что на территории «75 Арсенал» российские военные организовали крупнейшую известную базу хранения средств ПВО. Власти России не признали атаку на предприятие, однако она активно обсуждалась в местных сообществах в соцсетях. Среди прочего жители Серпухова жаловались на отсутствие сирен.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 22 октября Москву и область атаковали 630 беспилотников. Как показал OSINT-анализ издания Astra, в Серпухове было атаковано военное предприятие «75 Арсенал» (в/ч 42708). Об этом же сообщили украинские мониторинговые каналы, например, Exilenova+.

Генеральный директор «75 Арсенал» Оксана Лаптева 12 октября 2026 года была внесена в санкционный список Евросоюза. В обосновании решения говорилось:

«Данное предприятие входит в состав российской оборонной промышленности, которая представляет собой сектор, имеющий стратегическое значение для Российской Федерации. АО „75 Арсенал“ официально признано правительством РФ предприятием, входящим в состав российского ОПК. Таким образом, Оксана Лаптева оказывает существенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

О деятельности АО «75 Арсенал» (бывший арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, затем переданный «Ростеху») было известно давно, хотя предприятие и не часто фигурировало в новостях. В ноябре 2022 года пресс-служба «Ростеха», куда входит завод «75 Арсенал», писала, что предприятие занимается восстановлением военной техники, задействованной на войне против Украины. В частности, ремонтные бригады завода обслуживают и восстанавливают работоспособность подвижных пунктов разведки и управления, зенитных самоходных установок, пунктов боевого управления и станций обнаружения целей зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и «Бук-М2», а также самоходных пусковых и пуско-заряжающих установок комплекса С-300В.

На сайте «Ростеха» отмечалось, что завод был основан в 1949 году и более 50 лет специализируется на проведении капитального ремонта систем и комплексов ПВО, радиолокационных станций и наземных радиостанций. Также завод осуществляет техническое обслуживание, установку и монтаж подвижных пунктов разведки и управления боевых ракетных комплексов ППРУ-1 «Овод-М-СВ», зенитно-ракетного пускового комплекса «Тунгуска-М», пунктов боевого управления зенитно-ракетных комплексов «Бук» (М, М1, М2), пусковых установок и пуско-заряжающих установок из состава ЗРК С-300В, радиолокационных станций «Терек».

OSINT-аналитик Jompy еще в марте 2024 года писал, что на территории «75 Арсенал» в Серпухове специалистам удалось обнаружить базу хранения средств ПВО. Он отмечал, что изначально там находился артиллерийский склад, однако затем его перепрофилировали в базу хранения систем ПВО. Согласно спутниковым снимкам, на территории находится множество ангаров, где, возможно, хранятся зенитные системы, такие как «Бук» или С-300. По мнению аналитика, речь идет о крупнейшей известной базе хранения средств ПВО/ЗРК в России.

Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что на базе «75 Арсенал» находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ – 574 из 950 единиц. Такой вывод он сделал на основе изученных спутниковых снимков.