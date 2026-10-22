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Новости

В Серпухове атакован 75-й арсенал ГРАУ. Там расположена крупнейшая известная база хранения российских средств ПВО / ЗРК

The Insider
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В ночь на 22 октября украинские беспилотники атаковали Московскую область. В частности под удар попало предприятие АО «75 Арсенал», которое специализируется на ремонте систем ПВО, РЛС и средств связи. Его генеральный директор Оксана Лаптева 10 дней назад попала под санкции Евросоюза. OSINT-аналитики еще в 2024 году сообщали, что на территории «75 Арсенал» российские военные организовали крупнейшую известную базу хранения средств ПВО. Власти России не признали атаку на предприятие, однако она активно обсуждалась в местных сообществах в соцсетях. Среди прочего жители Серпухова жаловались на отсутствие сирен.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 22 октября Москву и область атаковали 630 беспилотников. Как показал OSINT-анализ издания Astra, в Серпухове было атаковано военное предприятие «75 Арсенал» (в/ч 42708). Об этом же сообщили украинские мониторинговые каналы, например, Exilenova+.

Генеральный директор «75 Арсенал» Оксана Лаптева 12 октября 2026 года была внесена в санкционный список Евросоюза. В обосновании решения говорилось:

«Данное предприятие входит в состав российской оборонной промышленности, которая представляет собой сектор, имеющий стратегическое значение для Российской Федерации. АО „75 Арсенал“ официально признано правительством РФ предприятием, входящим в состав российского ОПК. Таким образом, Оксана Лаптева оказывает существенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

О деятельности АО «75 Арсенал» (бывший арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, затем переданный «Ростеху») было известно давно, хотя предприятие и не часто фигурировало в новостях. В ноябре 2022 года пресс-служба «Ростеха», куда входит завод «75 Арсенал», писала, что предприятие занимается восстановлением военной техники, задействованной на войне против Украины. В частности, ремонтные бригады завода обслуживают и восстанавливают работоспособность подвижных пунктов разведки и управления, зенитных самоходных установок, пунктов боевого управления и станций обнаружения целей зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и «Бук-М2», а также самоходных пусковых и пуско-заряжающих установок комплекса С-300В.

На сайте «Ростеха» отмечалось, что завод был основан в 1949 году и более 50 лет специализируется на проведении капитального ремонта систем и комплексов ПВО, радиолокационных станций и наземных радиостанций. Также завод осуществляет техническое обслуживание, установку и монтаж подвижных пунктов разведки и управления боевых ракетных комплексов ППРУ-1 «Овод-М-СВ», зенитно-ракетного пускового комплекса «Тунгуска-М», пунктов боевого управления зенитно-ракетных комплексов «Бук» (М, М1, М2), пусковых установок и пуско-заряжающих установок из состава ЗРК С-300В, радиолокационных станций «Терек».

OSINT-аналитик Jompy еще в марте 2024 года писал, что на территории «75 Арсенал» в Серпухове специалистам удалось обнаружить базу хранения средств ПВО. Он отмечал, что изначально там находился артиллерийский склад, однако затем его перепрофилировали в базу хранения систем ПВО. Согласно спутниковым снимкам, на территории находится множество ангаров, где, возможно, хранятся зенитные системы, такие как «Бук» или С-300. По мнению аналитика, речь идет о крупнейшей известной базе хранения средств ПВО/ЗРК в России.

Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что на базе «75 Арсенал» находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ – 574 из 950 единиц. Такой вывод он сделал на основе изученных спутниковых снимков.

Спутниковый снимок, подтверждающий большое скопление техники

Спутниковый снимок, подтверждающий большое скопление техники

Athene Noctua

Российские власти официально не признавали, что ВСУ удалось поразить территорию «75 Арсенал». Тем не менее в местных сообществах в соцсетях ночные удары по Серпухову активно обсуждались. В одном из серпуховских пабликов в Telegram на 35 тысяч человек некоторые пользователи прямо писали, что «прилетело по „75 Арсеналу“», другие сообщали о нескольких взрывах, начиная с 2:06 ночи до примерно 2:30. Часть пользователей жаловались на отсутствие сирен и молчание администрации города.

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Публикация:«В Серпухове атакован 75-й арсенал ГРАУ. Там расположена крупнейшая известная база хранения российских средств ПВО / ЗРК»

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