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Новости

Германия задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России

The Insider
Учения немецкой армии в Литве. Фото: dpa

Учения немецкой армии в Литве. Фото: dpa

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) в четверг утром задержали иностранца, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом пишут Der Spiegel и t-Online

Задержанный — 53-летний гражданин Украины. t-Online называет его Вадимом (Vadym Y.). Арестовали подозреваемого в районе Одер-Шпрее (земля Бранденбург). Мужчина жил там в городе Айзенхюттенштадт.

Его обвиняют в шпионаже. Предположительно, он поддерживал связь с российскими спецслужбами через посредника. Утверждается, что он собирал важную военную информацию: например, данные о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Германии и сведения о персонале и военных объектах НАТО. 

Der Spiegel также пишет, что задержанный интересовался 45-й танковой бригадой немецкой армии — так называемой Литовской бригадой. Подразделение из 5 тысяч военнослужащих должны развернуть в Литве в следующем году. 

Накануне российские силовики задержали гражданина Германии, который, как утверждалось, воевал на стороне Украины. Мужчина якобы дезертировал, потому что не получил «обещанного денежного вознаграждения» — 100 тысяч гривен (меньше 2 тысяч евро).

На прошлой неделе ФСБ отчитывалась о задержании подданного Швеции, обвинив его в незаконном пересечении границы. Он тоже проходил службу по контракту в украинской армии в батальоне «Айдар» в должности командира отделения БПЛА. Версию российских силовиков позже подтвердили шведским СМИ его родственники. 

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Публикация:«Германия задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России»

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