Силовики задержали гражданина Германии, служившего в ВСУ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании на территории России гражданина Германии, который якобы воевал на стороне Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишет агентство «Интерфакс».

По версии силовиков, мужчина приехал в Украину в ноябре 2025-го. Он заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ на три года, но дезертировал, якобы потому, что не получил «обещанного денежного вознаграждения».

Видео с задержанным публикует госагентство ТАСС. В нем он не представляется по имени, но называет свой год рождения (1976) и описывает свою карьеру в качестве военного. Раньше иностранец принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии. В качестве снайпера он также участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2016–2018 годах.

Мужчина на видео утверждает, что ему обещали «денежные средства в размере 100 тысяч гривен», но этих денег он не получил и «был вынужден бежать. Была ли эта сумма за весь контракт, неясно. В пересчете это примерно 1990 евро.

Где именно и при каких обстоятельствах задержали мужчину, неизвестно. Как он попал в Россию — тоже.

Задержанному вменяют ст. 359 УК РФ о наемничестве. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе ФСБ отчитывалась о задержании гражданина Швеции, обвинив его в незаконном пересечении границы. Он также, по утверждению силовиков, проходил службу по контракту в украинской армии в батальоне «Айдар» в должности командира отделения БПЛА. Это позднее подтвердили шведским СМИ его родственники.

Накануне в российском МИД подтвердили, что Москва и Вашингтон в том числе обсуждают освобождение заключенных из российских колоний в рамках переговорного процесса. СМИ ранее писали, что взамен Штаты могут ослабить санкции.