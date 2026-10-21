Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.89

EUR

93.04

OIL

109.7

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1471

 

 

 

 

 

Новости

Силовики задержали гражданина Германии, служившего в ВСУ

The Insider
Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании на территории России гражданина Германии, который якобы воевал на стороне Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишет агентство «Интерфакс». 

По версии силовиков, мужчина приехал в Украину в ноябре 2025-го. Он заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ на три года, но дезертировал, якобы потому, что не получил «обещанного денежного вознаграждения». 

Видео с задержанным публикует госагентство ТАСС. В нем он не представляется по имени, но называет свой год рождения (1976) и описывает свою карьеру в качестве военного. Раньше иностранец принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии. В качестве снайпера он также участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2016–2018 годах.

Мужчина на видео утверждает, что ему обещали «денежные средства в размере 100 тысяч гривен», но этих денег он не получил и «был вынужден бежать. Была ли эта сумма за весь контракт, неясно. В пересчете это примерно 1990 евро.

Где именно и при каких обстоятельствах задержали мужчину, неизвестно. Как он попал в Россию — тоже. 

Задержанному вменяют ст. 359 УК РФ о наемничестве. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. 

На прошлой неделе ФСБ отчитывалась о задержании гражданина Швеции, обвинив его в незаконном пересечении границы. Он также, по утверждению силовиков, проходил службу по контракту в украинской армии в батальоне «Айдар» в должности командира отделения БПЛА. Это позднее подтвердили шведским СМИ его родственники. 

Накануне в российском МИД подтвердили, что Москва и Вашингтон в том числе обсуждают освобождение заключенных из российских колоний в рамках переговорного процесса. СМИ ранее писали, что взамен Штаты могут ослабить санкции. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Силовики задержали гражданина Германии, служившего в ВСУ»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  4. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины
  5. Тяжело в лечении: введение «крепостного права» для врачей привело к провалу набора в медвузы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте