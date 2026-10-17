Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.62

EUR

93.72

OIL

109.95

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

600

 

 

 

 

 

Новости

Швеция узнала о задержании своего подданного в России из СМИ. В Латвии не стали комментировать, мог ли он въехать через ее территорию

The Insider
Фото: задержанный подданный Швеции / ТАСС / ЦОС ФСБ

Фото: задержанный подданный Швеции / ТАСС / ЦОС ФСБ

Шведские власти до сих пор не располагают полной информацией о своем подданном, задержанном в России в этот четверг. В Службе госбезопасности Латвии, через территорию которой мужчина мог попасть в Россию, отказались отвечать The Insider, задерживали ли его на границе. Там заявили о росте агрессии Москвы в отношении Европы и ее граждан и спрогнозировали эскалацию гибридных операций. 

Что известно о задержанном? 

О задержании подданного Швеции в России стало известно в четверг, 15 октября. Госагентство ТАСС опубликовало видео допроса подозреваемого: через переводчика он представляется как Фредди Микаэль Столькранц Линдхольм. 

Мужчина рассказывает на камеру, что вступил в украинский батальон «Айдар», где был командиром отделения БПЛА. В пресс-релизе ЦОС ФСБ утверждается, что задержанный планировал атаки на военных объектах в России: чтобы совершать диверсии, он якобы хотел вступить в ряды ВС РФ. 

На полях саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что о задержании своего подданного шведские власти узнали только из СМИ. Шведский МИД в комментариях СМИ накануне, 15 октября, утверждал, что запросил больше информации о задержанном, однако подробностей о его судьбе больше не было. 

Как пишет шведское SVT, Линдхольму 35 лет, он живет в одном из районов Стокгольма. Его родственники подтвердили изданию, что он служил в ВСУ, но сказали, что не знают, чем он там занимался.

Где он перешел границу? 

Известно, что мужчину задержали в Себежском районе Псковской области. Она граничит с Латвией и Беларусью. Неясно, где именно Линдхольм пересек границу. 

The Insider обратился за комментарием в Службу государственной безопасности Латвии (VDD). Комментировать дело задержанного в России гражданина Швеции в пресс-службе, однако, отказались. Также там воздержались от ответов на вопрос о том, въехал ли от через территорию Латвии. 

Оценивая масштаб операций российской разведки, в латвийской службе заявили, что Россия «значительно расширила» агрессивную деятельность против европейских стран: от диверсий и эпизодов шпионажа до кибератак.

«VDD отмечает рост числа диверсий, разведывательных операций и другой агрессивной деятельности, организованной Россией, в том числе в Латвии. Причина такой эскалации в том, что Россия не добилась значительных успехов в войне в Украине и отчаянно пытается приблизить достижение своих целей, запугивая союзников Украины.

Наблюдения и анализ VDD показывают, что в ближайшие месяцы Россия продолжит наращивать гибридную деятельность против европейских стран, включая Латвию. VDD прогнозирует продолжение организованных российских диверсий, кибератак, а также информационного влияния и психологических операций. Другие вредоносные действия тоже нельзя исключать.

Одна из главных целей этой деятельности — вызвать страх и оказать психологическое давление на общество, лиц, принимающих решения, и представителей военной промышленности, чтобы ослабить их готовность поддерживать Украину.

Следует отметить, что при этом европейское разведывательное сообщество стало сильнее, чем когда-либо. Европейские разведывательные и контрразведывательные службы сотрудничают на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. Агрессивные действия России против Украины и других европейских стран сплотили разведывательное сообщество перед лицом постоянных и непосредственных угроз, которым необходимо противостоять совместными действиями служб.

VDD тесно сотрудничает с латвийскими и зарубежными партнерскими службами, чтобы выявлять и предотвращать организованные Россией диверсии и другую агрессивную деятельность». 

Фото: Nacionālo bruņoto spēku (NBS)

Фото: Nacionālo bruņoto spēku (NBS)

Инцидент на границе 

Для Латвии за последние недели это может быть не единственный инцидент, связанный с незаконным пересечением границы. 6 октября вооруженные силы страны сообщили о группе из 20 человек, которые нелегально попытались пересечь границу со стороны Беларуси. 

Там назвали нелегальную миграцию «инструментом давления на внешнюю границу Латвии», а также добавили, что этот инцидент отличался демонстративностью и агрессией. Группу мигрантов сопровождали люди в масках и с оружием. Позже инцидент подтвердил Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава: 

«Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников, после чего лица вернулись на территорию Беларуси», — написал он. 

Попытку перехода границы с Латвией неизвестными позже прокомментировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что Минск не имеет к этому никакого отношения, возложил ответственность на Ригу и вообще назвал эту операцию «глупостью». 

На этой неделе ответственность за инцидент взяла на себя малоизвестная группировка «Черные русы». Заявление группа распространила в Telegram. Представители группировки в видеообращении пообещали, что скоро подобных инцидентов станет больше: 

«Это было всего лишь испытание, которое Латвия провалила. Вскоре вы увидите нечто подобное и в других районах нашей [белорусской] границы. Европейский союз и НАТО — это колосс на глиняных ногах, который рухнет после нашего первого удара».

По данным латвийского МВД, с начала года удалось предотвратить порядка 12 тысяч попыток незаконно пересечь границу с Латвией. Комментировать инциденты, в которых подозревают участие российских спецслужб, в Службе госбезопасности отказались. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Швеция узнала о задержании своего подданного в России из СМИ. В Латвии не стали комментировать, мог ли он въехать через ее территорию»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  3. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте