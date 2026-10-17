Швеция узнала о задержании своего подданного в России из СМИ. В Латвии не стали комментировать, мог ли он въехать через ее территорию

Шведские власти до сих пор не располагают полной информацией о своем подданном, задержанном в России в этот четверг. В Службе госбезопасности Латвии, через территорию которой мужчина мог попасть в Россию, отказались отвечать The Insider, задерживали ли его на границе. Там заявили о росте агрессии Москвы в отношении Европы и ее граждан и спрогнозировали эскалацию гибридных операций.

Что известно о задержанном?

О задержании подданного Швеции в России стало известно в четверг, 15 октября. Госагентство ТАСС опубликовало видео допроса подозреваемого: через переводчика он представляется как Фредди Микаэль Столькранц Линдхольм.

Мужчина рассказывает на камеру, что вступил в украинский батальон «Айдар», где был командиром отделения БПЛА. В пресс-релизе ЦОС ФСБ утверждается, что задержанный планировал атаки на военных объектах в России: чтобы совершать диверсии, он якобы хотел вступить в ряды ВС РФ.

На полях саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что о задержании своего подданного шведские власти узнали только из СМИ. Шведский МИД в комментариях СМИ накануне, 15 октября, утверждал, что запросил больше информации о задержанном, однако подробностей о его судьбе больше не было.

Как пишет шведское SVT, Линдхольму 35 лет, он живет в одном из районов Стокгольма. Его родственники подтвердили изданию, что он служил в ВСУ, но сказали, что не знают, чем он там занимался.

Где он перешел границу?

Известно, что мужчину задержали в Себежском районе Псковской области. Она граничит с Латвией и Беларусью. Неясно, где именно Линдхольм пересек границу.

The Insider обратился за комментарием в Службу государственной безопасности Латвии (VDD). Комментировать дело задержанного в России гражданина Швеции в пресс-службе, однако, отказались. Также там воздержались от ответов на вопрос о том, въехал ли от через территорию Латвии.

Оценивая масштаб операций российской разведки, в латвийской службе заявили, что Россия «значительно расширила» агрессивную деятельность против европейских стран: от диверсий и эпизодов шпионажа до кибератак.