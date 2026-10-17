Швеция узнала о задержании своего подданного в России из СМИ. В Латвии не стали комментировать, мог ли он въехать через ее территорию

Шведские власти до сих пор не располагают полной информацией о своем подданном, задержанном в России в этот четверг. В Службе госбезопасности Латвии, через территорию которой мужчина мог попасть в Россию, отказались отвечать The Insider, задерживали ли его на границе. Там заявили о росте агрессии Москвы в отношении Европы и ее граждан и спрогнозировали эскалацию гибридных операций.
Что известно о задержанном?
О задержании подданного Швеции в России стало известно в четверг, 15 октября. Госагентство ТАСС опубликовало видео допроса подозреваемого: через переводчика он представляется как Фредди Микаэль Столькранц Линдхольм.
Мужчина рассказывает на камеру, что вступил в украинский батальон «Айдар», где был командиром отделения БПЛА. В пресс-релизе ЦОС ФСБ утверждается, что задержанный планировал атаки на военных объектах в России: чтобы совершать диверсии, он якобы хотел вступить в ряды ВС РФ.
На полях саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что о задержании своего подданного шведские власти узнали только из СМИ. Шведский МИД в комментариях СМИ накануне, 15 октября, утверждал, что запросил больше информации о задержанном, однако подробностей о его судьбе больше не было.
Как пишет шведское SVT, Линдхольму 35 лет, он живет в одном из районов Стокгольма. Его родственники подтвердили изданию, что он служил в ВСУ, но сказали, что не знают, чем он там занимался.
Где он перешел границу?
Известно, что мужчину задержали в Себежском районе Псковской области. Она граничит с Латвией и Беларусью. Неясно, где именно Линдхольм пересек границу.
The Insider обратился за комментарием в Службу государственной безопасности Латвии (VDD). Комментировать дело задержанного в России гражданина Швеции в пресс-службе, однако, отказались. Также там воздержались от ответов на вопрос о том, въехал ли от через территорию Латвии.
Оценивая масштаб операций российской разведки, в латвийской службе заявили, что Россия «значительно расширила» агрессивную деятельность против европейских стран: от диверсий и эпизодов шпионажа до кибератак.
«VDD отмечает рост числа диверсий, разведывательных операций и другой агрессивной деятельности, организованной Россией, в том числе в Латвии. Причина такой эскалации в том, что Россия не добилась значительных успехов в войне в Украине и отчаянно пытается приблизить достижение своих целей, запугивая союзников Украины.
Наблюдения и анализ VDD показывают, что в ближайшие месяцы Россия продолжит наращивать гибридную деятельность против европейских стран, включая Латвию. VDD прогнозирует продолжение организованных российских диверсий, кибератак, а также информационного влияния и психологических операций. Другие вредоносные действия тоже нельзя исключать.
Одна из главных целей этой деятельности — вызвать страх и оказать психологическое давление на общество, лиц, принимающих решения, и представителей военной промышленности, чтобы ослабить их готовность поддерживать Украину.
Следует отметить, что при этом европейское разведывательное сообщество стало сильнее, чем когда-либо. Европейские разведывательные и контрразведывательные службы сотрудничают на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. Агрессивные действия России против Украины и других европейских стран сплотили разведывательное сообщество перед лицом постоянных и непосредственных угроз, которым необходимо противостоять совместными действиями служб.
VDD тесно сотрудничает с латвийскими и зарубежными партнерскими службами, чтобы выявлять и предотвращать организованные Россией диверсии и другую агрессивную деятельность».
Инцидент на границе
Для Латвии за последние недели это может быть не единственный инцидент, связанный с незаконным пересечением границы. 6 октября вооруженные силы страны сообщили о группе из 20 человек, которые нелегально попытались пересечь границу со стороны Беларуси.
Там назвали нелегальную миграцию «инструментом давления на внешнюю границу Латвии», а также добавили, что этот инцидент отличался демонстративностью и агрессией. Группу мигрантов сопровождали люди в масках и с оружием. Позже инцидент подтвердил Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава:
«Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников, после чего лица вернулись на территорию Беларуси», — написал он.
Попытку перехода границы с Латвией неизвестными позже прокомментировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что Минск не имеет к этому никакого отношения, возложил ответственность на Ригу и вообще назвал эту операцию «глупостью».
На этой неделе ответственность за инцидент взяла на себя малоизвестная группировка «Черные русы». Заявление группа распространила в Telegram. Представители группировки в видеообращении пообещали, что скоро подобных инцидентов станет больше:
«Это было всего лишь испытание, которое Латвия провалила. Вскоре вы увидите нечто подобное и в других районах нашей [белорусской] границы. Европейский союз и НАТО — это колосс на глиняных ногах, который рухнет после нашего первого удара».
По данным латвийского МВД, с начала года удалось предотвратить порядка 12 тысяч попыток незаконно пересечь границу с Латвией. Комментировать инциденты, в которых подозревают участие российских спецслужб, в Службе госбезопасности отказались.