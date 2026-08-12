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Новости

В Латвии нашли туннель для контрабанды людей под границей с Беларусью, власти объявили операцию «Оборотень»

The Insider
Фото: Robežsardze

Фото: Robežsardze

Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель, ведущий из Беларуси, — по нему группа из 15 мигрантов пыталась незаконно проникнуть в страну. Об этом сообщили власти Латвии, объявившие также о планах по борьбе с сетями, которые помогают всё большему числу мигрантов пересекать границу нелегально, передает Reuters.

Как отмечает агентство, это первый случай такой находки на латвийской границе. В прошлом месяце военные Латвии уже применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы остановить мигрантов, пытавшихся попасть в страну со стороны Беларуси, с которой у этого балтийского государства 173-километровая граница.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил, что защита восточной границы будет усилена за счет более тесного взаимодействия погранслужбы, полиции, вооруженных сил и спецслужб, а также более интенсивного применения дронов для обнаружения и задержания нелегальных мигрантов.

Кулбергс отметил, что переброску мигрантов из Беларуси в Латвию, а оттуда — в Шенгенскую зону организуют криминальные сети, при этом конечная цель мигрантов, как правило, находится в других странах Европы. Власти начали операцию под названием «Оборотень», нацеленную на сети, перевозящие людей от границы к местам назначения, а также на пункты поддержки мигрантов внутри страны. Латвия намерена координировать усилия с Эстонией, Литвой, Польшей и другими соседями.

В июле о находке аналогичного туннеля со стороны Беларуси сообщала Литва. О росте миграционного давления на границе с Беларусью журналистам The Insider ранее рассказывал в своей исповеди белорусский пограничник, который описывал, как переправлял мигрантов в Литву по указанию своих офицеров.

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