Вооружённые люди в масках пытались провести мигрантов из Беларуси в Латвию, а затем украли с границы камеры наблюдения

На этой неделе группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов в сопровождении людей в масках попыталась пересечь латвийско-белорусскую границу. Военные Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии пресекли эту попытку, однако, по данным армии, на этот раз провокация оказалась «особенно демонстративной и агрессивной». Сопровождающие были вооружены, угрожали военным и гнали мигрантов в сторону Латвии, передаёт LSM.

Люди в масках проникли на латвийскую территорию, повредили электрический распределительный шкаф и украли камеры, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Они вернулись в Беларусь до прибытия пограничников. Домбрава заявил:

«Беларусь должна понимать, что такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для неё самой».

Глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс уточнил, что похищены две камеры наблюдения, а повреждённую инфраструктуру уже восстанавливают. Он допустил, что люди в масках могут не быть сотрудниками белорусских спецслужб, а участниками преступных группировок, которые пользуются их благосклонностью. По словам Пуятса, диверсий против IT-инфраструктуры стало больше, а забор при этом повреждают примерно вдвое реже, чем год назад.

В НВС считают, что провокации продолжатся, а нелегальная миграция и дальше будет инструментом давления на внешнюю границу ЕС и НАТО. С начала года Латвия не пропустила через границу 11 925 человек, тогда как за весь 2025 год — 12 046. Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца года.

В августе латвийские пограничники впервые обнаружили под границей с Беларусью туннель, по которому в страну пыталась проникнуть группа из 15 мигрантов. Тогда же власти объявили операцию «Оборотень» против сетей, переправляющих людей. В июле латвийские военные применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы остановить мигрантов.