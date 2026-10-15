ФСБ заявила о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины

ФСБ сообщила о задержании гражданина Швеции за незаконное пересечение границы России. По утверждению спецслужбы, ранее он участвовал в боевых действия на стороне Украины. Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ цитирует ТАСС.

Гражданина Швеции, по версии ФСБ, задержали в Себежском районе Псковской области. Район граничит с Беларусью и Латвией, отмечает The Insider, при этом ФСБ не раскрыла, где именно задержанный перешел границу с Россией.

ФСБ утверждает, что задержанный планировал атаки на военных объектах в России. «Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Заявляется, что в феврале–июне 2026 года задержанный гражданин Швеции проходил службу по контракту в украинской армии в батальоне «Айдар» в должности командира отделения БПЛА. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о террористической организации и наемничестве. Батальон «Айдар» признан в России террористической организацией.