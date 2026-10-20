США и Россия обсуждают освобождение заключенных, подтвердили в российском МИД

Москва и Вашингтон «ведут диалог» об освобождении заключенных из российских колоний. Это в разговоре с ТАСС подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, обсуждение ведется «по каналам спецслужб», задействованы в диалоге «профильные ведомства». Других подробностей — в том числе имен возможных кандидатов на место в обменных списках — он не привел.

Ранее, в сентябре, издание The Atlantic сообщило, что президент США Дональд Трамп поддержал идею ослабления части санкций против России в обмен на освобождение политзаключенных. Инициатива, по данным газеты, шла от спецпредставителя президента США Джона Коула, который ранее участвовал в переговорах с Александром Лукашенко об освобождении заключенных в Беларуси.

В Кремле тогда заявили, что подобных переговоров с американской стороной не ведется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обосновал это тем, что в России нет политических заключенных.

Трамп на этих выходных также упоминал «переговоры об освобождении заложников» как часть переговорного процесса с Москвой. Газета The New York Times предположила, что речь может идти о судьбе 74-летнего Стивена Хаббарда. В 2024-м суд в Москве приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинению в наемничестве: он с 2014 года жил в Украине, а с началом полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны, после чего попал в российский плен.