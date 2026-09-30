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Новости

Песков заявил, что в России нет политзаключенных. Спецпосланник Трампа предлагал добиваться их освобождения в обмен на смягчение санкций

The Insider
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Россия не обсуждала с США возможность освобождения политических заключенных в обмен на смягчение санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «категорически отрицает» само наличие политзаключенных в России.

«Россия категорически отрицает наличие у себя политзаключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение санкций не обсуждалась», — заявил Песков.

Накануне The Atlantic сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал идею ослабления части санкций против России в обмен на освобождение политзаключенных. Инициативу предложил спецпредставитель президента США Джон Коул, который ранее участвовал в переговорах с Александром Лукашенко об освобождении заключенных в Беларуси. По данным издания, план пока находится на ранней стадии.

Идейным вдохновителем инициативы стал бывший главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Весной он встретился с Коулом в Вашингтоне, показал ему фотографии российских политзаключенных и предложил использовать опыт переговоров США с Беларусью. После встречи Коул представил эту идею Трампу, который ее поддержал, пишет The Atlantic.

Предполагалось, что список заключенных для возможного освобождения будет составляться при участии Муратова. В него планировали включить противников войны, журналистов и людей, осужденных за выступления против российского вторжения в Украину. Параллельно Вашингтон рассматривает возможность возобновления экономического сотрудничества с Москвой, в том числе сделок с российской нефтью, дизельным топливом и редкоземельными металлами.

Правозащитные организации при этом регулярно признают политическими заключенными россиян, осужденных за антивоенные выступления и критику властей. Евросоюз также использует термин «политические заключенные» применительно, в частности, к Алексею Горинову, Павлу Кушниру, Михаилу Кригеру и Марии Пономаренко. В феврале 2026 года ЕС ввел санкции против российских судей, прокуроров и руководителей колоний, причастных к их преследованию и содержанию под стражей.

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Публикация:«Песков заявил, что в России нет политзаключенных. Спецпосланник Трампа предлагал добиваться их освобождения в обмен на смягчение санкций»

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