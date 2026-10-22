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Украина сможет закупать оружие через агентство НАТО — FT

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

НАТО разрешит Киеву закупать оружие, боеприпасы и оборудование через свое Агентство поддержки и закупок (NSPA), что потенциально позволит Украине получать поставки быстрее и дешевле. Об этом первой сообщила газета Financial Times.

Закупочное агентство НАТО самостоятельно ведет контракты, проводит совместные закупки и выстраивает логистику. Новые закупки могут обойтись Украине дешевле именно из-за масштаба. 

«Это предоставит Украине возможность использовать более структурированную основу для применения широкого спектра предлагаемых нами возможностей: экспертные знания в области закупок, услуги поддержки и доступ к развитой промышленной базе», — цитирует FT директора по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбум. 

Сделку, как отмечает агентство Reuters, заключают на фоне ухудшения отношений Киева с Вашингтоном. Ранее Украина жаловалась на сбои в обмене разведданными, из-за чего предупреждения о ракетных ударах приходили слишком поздно. СМИ писали, что администрация Дональда Трампа недовольна ударами по российской энергетике и также пригрозила приостановить передачу Украине боеприпасов и техники в рамках закупок.

Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что обмен разведданными возобновили.

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Публикация:«Украина сможет закупать оружие через агентство НАТО — FT»

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