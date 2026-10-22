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Новости

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, погиб по меньшей мере один человек, более 20 пострадали, включая детей

The Insider
Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки погиб как минимум один человек, более 20 получили ранения, включая 4 детей. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска обстреляли Харьков и еще 11 населенных пунктов региона: погиб один человек, 15 пострадали. Кроме того, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Винницкой и Полтавской областях.

Российские войска вечером 21 октября и в ночь на 22 число атаковали Киев баллистическими ракетами. Как сообщили в ГСЧС, в результате этих ударов погиб один человек, более 20, включая 4 детей, получили ранения. В Киевской городской военной администрации (КГВА) уточнили, что на 9 утра по местному времени было известно по меньшей мере о 24 пострадавших, из которых 16 человек были госпитализированы. Отмечается, что удары вызвали пожары и разрушения в шести районах украинской столицы. В частности, были повреждены станция скорой помощи, а также инфраструктура метро на Южном мосту.

На удар по Киеву отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, намекнув на высказывание спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, назвавшего президента РФ Владимира Путина «гуманистом». Дипломат заявил:

«Ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский „гуманизм“… Умиротворение, раболепие и лесть не остановят эту войну. Только сила способна ее остановить».

В ночь на 22 октября Россия атаковала Харьков и 11 других населенных пунктов области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела села Лимановка погибла 42-летняя женщина, всего в разных районах региона пострадали 15 человек, из которых трое — дети.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная заявила, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру региона. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что энергетические объекты оказались под ударом и в этом регионе. Кроме того, по его словам, в Кременчуге беспилотник атаковал здание телерадиокомпании.

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Публикация:«Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, погиб по меньшей мере один человек, более 20 пострадали, включая детей»

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