Россия атаковала Киев, Харьковскую и Полтавскую области. Есть погибшие и раненые

В ночь на 21 октября Россия ударила по Киеву. Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате атаки погибли два человека. В Харьковской области массированной атаке подверглось село Коротич. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, из-за удара погибли два человека. В Полтавской области накануне вечером российские войска атаковали университет в Кременчуге. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич утром 21 числа уточнил, что из-за обстрела пострадали три человека, среди которых один 16-летний подросток.

В Святошинском районе Киева во время ночных атак России на украинскую столицу беспилотник попал в 24-этажный жилой дом, в Деснянском дрон упал на припаркованные автомобили, а в Соломенском — на открытую территорию, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что в результате утренних ударов в Святошинском районе двое людей погибли и двое пострадали. Как уточнили в ГСЧС Украины, тела двоих погибших были обнаружены во время разбора завалов жилой многоэтажки.

В Харьковской области массированному удару беспилотников подверглось село Коротич. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, 11 человек испытали острую стрессовую реакцию, среди них 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. В результате атаки были повреждены 13 частных домов и одна машина, уничтожена хозяйственная постройка.

Накануне вечером в Полтавской области Россия нанесла удар по университету в Кременчуге. По данным ГСЧС, в результате этой атаки пострадали три человека, среди которых — 16-летний подросток.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов утром 21 октября рассказал, что в результате вечерних атак России на область было повреждено здание торгового центра «Эпицентр». Из-за этого удара пострадали восемь человек: пять женщин в возрасте от 28 до 56 лет и трое мужчин в возрасте от 23 до 43 лет. Под обстрелами оказались и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 21 октября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами «Искандер-К» и 186 беспилотниками, из которых удалось сбить 150.