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Новости

Россия ударила по Киевской, Тернопольской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областям, а также по Сумам и Днепру. Есть погибшие

The Insider
Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В результате российской атаки на Киевскую область погибли как минимум три человека, шесть получили ранения. Об этом сообщает ГСЧСУкраины. Кроме того, войска РФ ударили по Днепру, Сумам, а также Харьковской, Житомирской, Тернопольской и Одесской областям. Накануне вечером обстрелам подверглись Львовская и Хмельницкая области.

Как рассказали в ГСЧС, в результате российского обстрела в ночь на 20 октября производственно-складского здания в Обуховском районе Киевской области погибли один мужчина и две женщины. Также в ночь на 20 число Россия атаковала Изюм в Харьковской области. Под ударом оказались жилой сектор и гражданская инфраструктура города. Пострадали пять человек.

В Сумах около 2 часов ночи российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Заречном районе. Об этом сообщил и. о. мэра города Артём Кобзар. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал об ударе по городу Днепр. По предварительной информации, ранения получили как минимум три человека, один из них, 27-летний мужчина, был в тяжелом состоянии госпитализирован с ожогами.

В Житомирской области, по данным ГСЧС, Россия ударила по гражданской и железнодорожной инфраструктуре.

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил, что российские дроны атаковали три энергетических объекта в Кременецком районе и частные домохозяйства в Чортковском.

По энергетической инфраструктуре был нанесен удар и в Одесской области, рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Поздно вечером 19 октября глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в регионе также был атакован энергетический объект.

Ночью 20 октября в ГСЧС Украины уточнили, что в результате ударов РФ по Хмельницкой области накануне вечером погибли два человека, двое пострадали. Погибшими оказались две женщины 1926-го и 1954 годов рождения, их тела обнаружили под завалами жилого дома.

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Публикация:«Россия ударила по Киевской, Тернопольской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областям, а также по Сумам и Днепру. Есть погибшие»

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