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МИД Украины после критики из Варшавы назвал вредным для отношений с Польшей решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом Шухевича

The Insider
Фото: Львовский облсовет

Фото: Львовский облсовет

Решение Львовского областного совета объявить 2027-й «годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича» негативно влияет на отношения с Польшей. Об этом со ссылкой на заявление МИД Украины сообщила «Европейская правда». Соответствующее решение Львовский облсовет принял накануне, 20 октября. Такой шаг вызвал острую реакцию в Польше.

В заявлении МИД Украины говорится, что решение Львовского облсовета было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти. Там заверили:

«В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решения проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом».

В МИД отметили, что депутаты областных советов не подчиняются Верховной раде, правительству, президенту или другим центральным органам исполнительной власти, однако их решения «не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции».

Накануне Львовский областной совет проголосовал за объявление 2027-го годом Романа Шухевича — члена Организации украинских националистов (ОУН) и главнокомандующего Украинской повстанческой армии, УПА и Олега Ольжича — поэта и члена ОУН. На это решение отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, назвав его «неразумным» и «вредящим исключительно Украине и помогающим тем, кто желает ей зла». По его мнению, если противники вступления Украины в ЕС начнут искать повод заблокировать ее интеграцию, то решение депутатов Львовской области для этого подойдет.

Высказался в своем Twitter и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш:

«Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича неприемлемо. Оно не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а, напротив, усиливает расколы. Необходимо, чтобы власти Украины дистанцировались от этого».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц на территории Польши председателя комитета по вопросам культуры Львовского облсовета Святослава Шеремета — «реконструктора „Галичины“ Ваффен-СС, автора идеи провозглашения 2027 года годом Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийстве поляков».

Летом между Варшавой и Киевом произошел скандал. В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Решение было принято после того, как Зеленский переименовал одно из подразделений Вооруженных сил Украины в честь УПА, бойцы которой во время Второй мировой войны убивали поляков. После этого ордена Белого Орла Польше вернули бывшие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко.

УПА считается в Украине символом борьбы за независимость от Москвы — формирование воевало как против СССР, так и против нацистской Германии. Польша же обвиняет УПА в участии в Волынской резне 1943–1945 годов, когда, по ее данным, украинские националисты убили около 100 тысяч поляков. В ответных убийствах погибли и тысячи украинцев.

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Публикация:«МИД Украины после критики из Варшавы назвал вредным для отношений с Польшей решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом Шухевича»

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