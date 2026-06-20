Зеленский, Кучма, Ющенко и Порошенко вернули Польше ордена Белого Орла после решения Навроцкого лишить этой награды президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, а также бывшие президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от польских орденов Белого Орла после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил этой награды Зеленского. Свое решение Навроцкий объяснил тем, что Зеленский переименовал одно из подразделений ВСУ в честь Украинской повстанческой армии.

Обновлено в 22:10. От ордена Белого Орла также отказался бывший президент Украины Петр Порошенко. Он назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу:

«Не случайно его уже поздравил Медведев. Кремль всегда аплодирует всему, что ослабляет единство между Украиной и Польшей».

Зеленский сообщил, что отправил орден президенту Польши. Он напомнил, что в 2023 году награда, по его словам, была адресована не только ему лично, но и украинскому народу и армии.

«Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить»,

— написал Зеленский.

Леонид Кучма, награжденный орденом Белого Орла в 1997 году, заявил, что также отказывается от награды. По его словам, Украина не для того «приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями», чтобы другие страны теперь «диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам чтить». При этом Кучма подчеркнул, что верит в сохранение союзнических отношений Украины и Польши.

Виктор Ющенко, как сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова, отказался от ордена «в знак несогласия» с пересмотром решения о награждении Зеленского. В заявлении говорится, что награда была «знаком уважения к украинскому народу», который платит «чрезвычайно высокую цену за свободу».

«Любые шаги, которые ослабляют украинско-польское единство, в конечном счете работают только в пользу Кремля»,

— заявила Ванникова.

Накануне Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Решение было принято после того, как украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ название «Герои УПА». В Польше УПА обвиняют в участии в Волынской резне 1943–1945 годов, в Украине ее считают символом борьбы за независимость от Москвы. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение Навроцкого «стратегической ошибкой», выгодной Москве.