Глава офиса президента Украины Буданов отказался от польской награды после лишения Зеленского ордена Белого Орла

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его наградили в 2025 году, о чём рассказал в своем Telegram-канале. Свое решение он объяснил ответом на демарш президента Польши Кароля Навроцкого, который накануне лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом Буданов сообщил в субботу, 20 июня, в своих социальных сетях.

Буданов назвал произошедшее недружественным актом по отношению к украинцам. Он написал:

«Лишение Зеленского ордена — подарок московскому агрессору, который непременно использует это против Польши и Украины».

Буданов добавил, что у поляков и украинцев общая, местами трагическая история, и она должна быть предметом глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. По его словам, Украина не указывает другим народам, как трактовать их прошлое, и ждет такого же уважения к собственной национальной памяти и достоинству. Глава ОП также напомнил, что орден Белого орла до сих пор не отобран у итальянского диктатора Бенито Муссолини, союзника Гитлера, и назвал это свидетельством непоследовательности польской стороны.

Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши — после того, как украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ имя бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), которых Варшава считает причастными к убийствам поляков во время Второй мировой войны, тогда как в Киеве УПА чтят как символ борьбы за независимость от Москвы. Глава МИД Украины Андрей Сибига уже назвал лишение Зеленского ордена стратегической ошибкой Польши, выгодной только Москве.

Буданов подчеркнул, что Украина обязательно даст оценку произошедшему, но не откажется от партнерства с польскими союзниками — оно, по его словам, должно строиться на взаимном уважении. Глава ОП добавил, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, включая Польшу, и платить за это самую высокую цену.