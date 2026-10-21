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Новости

В Армении задержаны 14 сторонников и членов пророссийской партии «Сильная Армения». В числе задержанных — кандидат в мэры Степанавана

The Insider
Арсен Геворгян

Арсен Геворгян

Правоохранительные органы Армении утром 21 октября проводят обыски и задержания людей, связанных с партией «Сильная Армения», в Степанаване (Лорийская область). Депутат Национального собрания от «Сильной Армении» Арега Овсепян сообщила о задержании кандидата в мэры Степанавана Арсена Геворгяна.

Всего задержаны 14 членов и сторонников партии. «Рано утром мы стали свидетелями очередного проявления „демократии“: в Степанаване происходят широкомасштабные политические преследования, задержания. Задержаны около 14 сторонников и членов партии „Сильная Армения“, в том числе кандидат от „Сильной Армении“ Арсен Геворгян. Вчера я была в Степанаване и видела, как сильно народ его любит, с какой теплотой его принимают. И сегодняшнее поведение властей — очередное проявление их страха», — заявила Овсепян.

Задержания позднее подтвердил Антикоррупционный комитет Армении. Как говорится в заявлении ведомства, кандидат, возглавляющий список от «Сильной Армении» на предстоящих выборах в Совет старейшин Степанаванской общины, подозревается в даче взяток избирателям. Возбуждено уголовное дело. Муниципальные выборы в Степанаване намечены на 25 октября.

Во время избирательной кампании на выборах в национальный парламент, прошедших в Армении в июне, представителей «Сильной Армении» также задерживали по подозрению в подкупе избирателей. По результатам выборов блок «Сильная Армения», возглавляемый одноименной партией, занял второе место и получил 29 мандатов. Основатель и лидер партии, российский миллиардер Самвел Карапетян, находится под следствием, против него возбуждены уголовные дела о публичных призывах к захвату власти, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, хищении. Его племянник Нарек Карапетян, возглавлявший избирательный список, также под следствием: его обвиняют в сокрытии второго гражданства (российского) ради участия в выборах (по закону у кандидата в депутаты должно быть только одно гражданство — армянское).

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Публикация:«В Армении задержаны 14 сторонников и членов пророссийской партии «Сильная Армения». В числе задержанных — кандидат в мэры Степанавана»

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