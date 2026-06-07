Шестерых кандидатов от «Сильной Армении» арестовали по делу о подкупе избирателей

Следственный комитет Армении сообщил об аресте шестерых кандидатов в депутаты от альянса «Сильная Армения». Их обвиняют в соучастии в преступлениях, связанных с воспрепятствованием свободному волеизъявлению граждан и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом пишет издание «Азатутюн» — армянская служба «Радио Свободы».

По данным издание, которое ссылается на информацию от ведомства, уголовное преследование ведется в рамках расследования дела о предоставлении материальных выгод избирателям и легализации денежных средств. Под арест отправлены кандидаты Артур Абрамян, Ашот Саакян, Сюзан Бадоян, Ваге Егиазарян, Айк Авагян и Ваге Тавакалян.

Накануне Генеральная прокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении шести кандидатов и получении согласия на их арест. После одобрения ЦИК следствие добилось избрания меры пресечения. Расследование продолжается.

6 июня Центральная избирательная комиссия Армении отказалась снять с выборов пророссийский альянс «Сильная Армения». Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что оснований для аннулирования регистрации нет, поскольку отсутствуют как судебные решения, так и иные юридические основания для такого шага. По его словам, требование признать регистрацию блока недействительной основано лишь на предположениях.

С жалобой в ЦИК обращалась проевропейская партия «Республика». Ее представители утверждали, что «в ходе избирательной кампании 2026 года альянс партий „Сильная Армения“, участвовавший в выборах, и связанные с ним лица по их попустительству, поощрению или с их согласия, предположительно, совершили многочисленные действия, направленные на раздачу избирательных взяток и сокрытие имущественных интересов среди избирателей».

Параллельно Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против Нарека Карапетяна — первого номера списка «Сильной Армении» на выборах в Совет старейшин Еревана. Следствие подозревает его в сокрытии российского гражданства при регистрации кандидатом. На следующий день после появления этой информации из российских государственных реестров исчезли сведения о наличии у Нарека Карапетяна гражданства России.

19 мая The Insider опубликовал расследование о попытках Кремля повлиять на предстоящие выборы в Армении. Журналисты установили, что координацией армянского направления в администрации президента России занимается недавно созданное Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству под руководством Вадима Титова. Так, например, в Ереване работают представители СВР, ГРУ и ФСБ, а одним из ключевых проектов Москвы является поддержка пророссийских политических сил перед выборами.

В расследовании утверждалось, что созданный Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» рассматривается Кремлем как один из основных инструментов противодействия премьер-министру Николу Пашиняну, который после войны в Нагорном Карабахе взял курс на сближение с Евросоюзом и США. По данным The Insider, Карапетян, владелец группы «Ташир», планировал стать кандидатом на пост премьер-министра в случае успеха блока на выборах.