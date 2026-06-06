ЦИК Армении отказался снять с выборов пророссийский блок Карапетяна «Сильная Армения». Оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей

Центральная избирательная комиссия Армении отказалась снять с выборов пророссийский блок «Сильная Армения» по требованию проевропейской партии «Республика». Ее представители обвинили альянс в подкупе избирателей:

«В ходе избирательной кампании 2026 года альянс партий „Сильная Армения“, участвовавший в выборах, и связанные с ним лица по их попустительству, поощрению или с их согласия, предположительно, совершили многочисленные действия, направленные на раздачу избирательных взяток и сокрытие имущественных интересов среди избирателей».

В заявлении также были ссылки на данные наблюдателей и публикации в СМИ, в частности на сообщения о возможном двойном гражданстве Нарека Карапетяна, возглавляющего список «Сильной Армении». Кроме того, «Республика» указывала, что блок выдвигает кандидатом в премьер-министры бизнесмена Самвела Карапетяна, хотя из-за двойного гражданства он не может претендовать на эту должность.

Однако председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что оснований, в том числе решений суда, для аннулирования регистрации нет, требование признать ее утратившей силу основано на предположениях.

«Республика» подала заявление в ЦИК после призыва премьер-министра Никола Пашиняна во время теледебатов. На них обсуждалась возможность снять «Сильную Армению» с выборов из-за сообщений о вероятных нарушениях закона. Пашинян сказал, что действующие власти сами не стали обращаться с таким требованием, чтобы их не обвинили в страхе перед поражением, и предложил заняться этим «Республике» или другим партиям. В «Сильной Армении» назвали это «прямым указанием».

В субботу стало известно, что шесть кандидатов в депутаты от «Сильной Армении» были арестованы по решению суда. Их обвиняют в отмывании денег и других преступлениях. Ранее уголовное дело было возбуждено против лидера списка блока Нарека Карапетяна. Ему вменили сокрытие российского гражданства.

Выборы в Армении проходят на фоне сообщений о возможном вмешательстве России и попытках мобилизовать армянскую диаспору. В конце мая агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что российские власти якобы обсуждали возможность привезти в Армению до 100 тысяч граждан страны из РФ для участия в голосовании.

В правительстве Армении после этого заявили, что граждан, приезжающих из России накануне выборов, могут отправить на военные сборы, если они подлежат призыву. Согласно армянскому законодательству, голосование на парламентских выборах проходит только на территории страны.

Парламентские выборы в Армении запланированы на завтра. «Сильная Армения» выступает за сближение с Россией, тогда как «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна — за интеграцию в Евросоюз. Опросы перед выборами дают противоречивую картину. Одни показывают, что оппозиционные силы в сумме могут обойти партию Никола Пашиняна, причем среди главных конкурентов называют блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочаряна. Другие исследования, напротив, прогнозируют победу Пашиняна. Главная неопределенность связана с большой долей избирателей, которые еще не определились, не хотят раскрывать свой выбор или могут не прийти на участки.