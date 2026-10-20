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Латвия оказалась в пятерке крупнейших получателей российского зерна

The Insider
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Латвия, входящая в Евросоюз и НАТО, оказалась среди пяти крупнейших импортеров российского зерна в текущем сельхозсезоне, несмотря на натянутые политические отношения с Москвой, пишет Reuters. Это связано с тем, что Россия перенаправляет экспорт из Азовско-Черноморского бассейна в порты Балтийского моря.

По данным консалтинговой компании «ПроЗерно», с июля по октябрь Латвия ввезла 431,7 тысячи тонн российского зерна. Первое место по-прежнему занимает Иран с 1,716 млн тонн — во многом за счет крупных закупок ячменя и кукурузы. Египет, некогда крупнейший покупатель российской пшеницы, остается одним из главных направлений черноморских поставок — он импортировал 1,35 млн тонн. В пятерку также вошли Азербайджан с 545 тысячами тонн и Нигерия с 420,9 тысячи тонн.

Отмечается, что Россия перестраивает маршруты вывоза зерна после того, как в середине августа отгрузки через Азовско-Черноморский бассейн — ее главный экспортный коридор — практически остановились. Основным каналом стали глубоководные балтийские порты, прежде всего для вывоза пшеницы. По подсчетам железнодорожного оператора и аналитика зернового рынка «Русагротранс», в сентябре на Балтику пришлось 65% российского экспорта зерна.

Грузы идут как через российские порты на Балтике, так и через порты стран Балтии — в первую очередь латвийские. Резко выросли и поставки по Каспийскому морю, большая часть которых направляется в Иран. При этом Эстония запретила транзит российского зерна через свою территорию, а в начале октября страны Балтии предложили ввести такой запрет на уровне всего Евросоюза.

Параллельно Латвия ужесточает политику в отношении граждан России. 1 октября Сейм передал в юридическую комиссию поправки «Национального объединения» к закону «О гражданстве», которые полностью запрещают второе гражданство России. Сейчас оно и так фактически запрещено, но допускаются исключения, одно из которых касается миллиардера Петра Авена. Поправки подготовили после того, как МВД не смогло найти способ лишить Авена латвийского гражданства.

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Публикация:«Латвия оказалась в пятерке крупнейших получателей российского зерна»

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