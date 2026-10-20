Кировский бизнес сможет откупиться от квоты на найм участников войны, оплачивая им зарплату не ниже МРОТ в других фирмах — постановление

Работодатели Кировской области, у которых больше 100 сотрудников, смогут выполнять квоту на прием на работу участников войны против Украины, не нанимая их непосредственно. Такой порядок утвердило областное правительство, обнаружил The Insider. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до конца 2029-го.

Компания, которой установлена квота, может заключить соглашение с другой фирмой или ИП, где участника «СВО» оформят на работу. При этом «заказчик» ежемесячно будет перечислять деньги на его зарплату, и сумма должна быть не меньше МРОТ со страховыми взносами. Если сотрудник уволится или перестанет выходить на работу, исполнитель возвращает разницу. Трудоустроить ветерана нужно в пределах Кировской области, а в собственную квоту исполнителя он не засчитывается.

Условия таких сделок закрыты. В типовом соглашении, приложенном к порядку, сказано:

«Предмет настоящего Соглашения и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Соглашения, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны».

Схема почти дословно повторяет федеральные правила квоты для людей с инвалидностью. С 2024 года закон о занятости позволяет закрывать ее через соглашение с другой организацией — на тех же условиях финансирования, и в типовой форме соглашения тоже есть пункт о конфиденциальности. Если работодатель не выполняет ветеранскую квоту девять месяцев подряд, кадровый центр, согласно постановлению, запрашивает у него сведения о принятых мерах и передает информацию в областное управление труда и занятости.

В апреле сообщалось, что квоты на трудоустройство участников войны ввели как минимум 37 российских регионов, а также оккупированные Крым и Севастополь.