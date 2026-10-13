В России бизнес участников войны и их родных ставят первым в очереди на госсубсидии. Остальные получают меньше и уступают места в конкурсах

В российских регионах вводят особые правила распределения государственной поддержки бизнеса, предоставляющие преимущества участникам войны против Украины, их родственникам и связанным с ними компаниям. В Бурятии такие предприниматели могут получать до десяти миллионов рублей субсидий, тогда как для остальных максимальная сумма составляет семь миллионов. В некоторых программах предприятиям участников войны компенсируют большую долю расходов и первыми включают их в списки получателей бюджетных средств. Аналогичные преимущества обнаружились в Астраханской области и Красноярском крае, следует из нормативных документов, изученных The Insider.

В Бурятии бизнесу участников войны разрешили получать больше денег

Правительство Бурятии 6 августа приняло постановление, которое изменило порядок предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Поправки затронули программы возмещения расходов на покупку нового оборудования, первоначальные взносы по договорам лизинга и электроэнергию, потребляемую предприятиями по переработке отходов.

В новых правилах предпринимателей разделили на категории в зависимости от их связи с войной. При распределении одной из субсидий установлены разные максимальные размеры компенсации:

Ветеранам, получившим инвалидность вследствие участия в войне, — до 80% расходов, но не более 10 млн рублей.

Другим ветеранам войны — до 70% расходов, но не более 9 млн рублей.

Членам семей участников войны — до 60% расходов, но не более 8 млн рублей.

Остальным предпринимателям — до 50% расходов, но не более 7 млн рублей.

То есть при одинаковых подтвержденных затратах предприниматель без военного статуса может претендовать на меньшую долю возмещения, чем участник войны или член его семьи.

Льготы распространяются не только на индивидуальных предпринимателей. Ими могут пользоваться юридические лица, если участник войны или его родственник занимает должность единоличного исполнительного органа компании либо владеет не менее чем 50% ее уставного капитала.

Кроме того, власти установили преимущество при распределении субсидий. Первыми в рейтинг должны включаться заявки ветеранов, получивших инвалидность вследствие участия в войне, затем других участников войны и после них — членов их семей. Победителей отбирают в пределах выделенного финансирования. Это означает, что при недостатке денег предприниматели без военного статуса могут остаться за пределами списка получателей, даже если соответствуют остальным условиям программы.

Преимущества распространили на фермеров, переработчиков и инновационные предприятия

В августе Бурятия изменила и правила распределения сельскохозяйственных субсидий. Постановление от 19 августа установило преимущество для хозяйств, руководители или учредители которых участвовали в войне либо являются родственниками участников. Новая очередность применяется в программах поддержки производителей зерна, растениеводства, животноводства, рыбного хозяйства и сельскохозяйственного страхования.

Приоритет получают прежде всего предприятия, руководители или учредители которых были ранены либо стали инвалидами во время войны. Следующими в рейтинг включают остальных участников войны, затем членов их семей.

Для ряда субсидий в растениеводстве и животноводстве установлен дополнительный повышающий коэффициент 1,2. Он применяется к ставке субсидии для предприятий, связанных с участниками войны. В результате при прочих равных условиях такие хозяйства могут рассчитывать на более высокую выплату, чем другие сельхозпроизводители. Отдельными постановлениями власти республики ввели преимущества при субсидировании покупки сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки продукции и модернизации небольших сельских пекарен.

Похожие изменения коснулись и технологических компаний. Постановлением от 10 сентября установлено первоочередное включение в рейтинг предприятий, связанных с участниками войны, при предоставлении субсидий на инновационные проекты, ранее получившие поддержку федерального Фонда содействия инновациям.

Таким образом, связь владельца или руководителя компании с войной стала дополнительным преимуществом даже при распределении средств на технологические разработки.

В Астраханской области участники войны получили преимущество перед другими фермерами

В Астраханской области правительство 12 октября приняло постановление, предусматривающее первоочередное включение в рейтинг заявителей на субсидии для развития животноводства.

Льгота распространяется на индивидуальных предпринимателей — глав крестьянских хозяйств, которые участвовали в войне или относятся к членам семей участников.

Новые правила предусматривают преимущество при распределении субсидий по результатам ранжирования заявок. При этом военный статус не освобождает фермеров от остальных условий предоставления государственной поддержки.

Это не первая подобная мера в регионе. Еще 15 сентября губернатор Астраханской области поручил Минсельхозу предоставлять участникам войны и их семьям преимущества в программах сельскохозяйственной господдержки. В сентябре аналогичный механизм был предусмотрен для отдельных направлений малого агробизнеса.

В Красноярском крае компаниям начисляют дополнительные баллы за трудоустройство участников войны

В Минусинском муниципальном округе Красноярского края власти пошли другим путем. Здесь преимущество предоставляют предприятиям, которые трудоустраивают участников войны, независимо от того, участвовали ли в боевых действиях их владельцы.

Согласно постановлению администрации округа от 3 апреля 2026 года, при оценке инвестиционных проектов малому и среднему бизнесу начисляют дополнительные 30 баллов за обеспечение занятости участников войны. Баллы добавляются в рамках критерия изменения численности работников. Вес этого критерия в общей конкурсной оценке составляет 0,2. Таким образом, компания, трудоустроившая участника войны, может получить преимущество перед конкурентом при отборе на бюджетную поддержку инвестиционных проектов.

Как новые правила влияют на остальных предпринимателей

Во всех этих случаях речь идет не только о специальных программах помощи ветеранам, финансируемых отдельно от обычных мер поддержки бизнеса. Власти меняют условия уже существующих конкурсов, в которых участвуют предприниматели разных категорий.

В Бурятии военный статус владельца или руководителя предприятия влияет на очередность рассмотрения заявки, а в отдельных программах — на долю компенсируемых расходов и максимальный размер выплаты. В Астраханской области участники войны и их родственники получают преимущество при распределении сельскохозяйственных субсидий. В Минусинском округе связь предприятия с участниками войны учитывается при оценке инвестиционного проекта.

При этом объемы бюджетного финансирования ограничены. В таких условиях первоочередное включение одних заявителей в рейтинг может приводить к тому, что другие предприниматели, выполнившие требования конкурса, не получат субсидию.