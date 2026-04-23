Почти в половине регионов РФ ввели квоты на трудоустройство для участников войны против Украины

The Insider
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Как минимум в 37 регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе установили квоты на трудоустройство для участников «СВО», подсчитала «Новая газета Европа». К списку сегодня присоединились Челябинская область и Бурятия, заксобрания которых одобрили квоту в 1% рабочих мест. Она будет действовать в компаниях с численностью штата более 100 человек — в Челябинской области и 35 сотрудников — в Бурятии.

В регионах установлены разные квоты. Самая высокая — в Краснодарском крае, где компании со штатом от 100 человек обязаны выделять не менее 4% рабочих мест для ветеранов. Чуть меньше — 3% — в Республике Саха, Тамбовской и Ростовской областях. Власти ряда регионов подвели под новое требование организации от 35 сотрудников. За игнорирование правила предусмотрены штрафы. Квоты распространяются только на новых сотрудников — участников войны с Украиной.

В будущем квоты могут ввести во всех регионах страны: Госдума рассматривает соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым. Они полагают, что трудоустройство поможет бывшим военным интегрироваться в мирную жизнь.

Сейчас квоты на рабочие места в России предусмотрены только для отдельных социально уязвимых групп — прежде всего людей с инвалидностью. Ветераны боевых действий в эту систему не входят.

