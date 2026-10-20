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«Росатом» получил право сам устанавливать порядок расчета цен по своим госконтрактам на НИОКР

The Insider
Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/IMAGO

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/IMAGO

Правительство России разрешило «Росатому» самостоятельно определять порядок расчета цены контрактов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). Речь идет о закупках за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Постановление № 1351 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ касается начальной (максимальной) цены контракта, цены договора с единственным исполнителем и начальной цены единицы работы. Деньги на эти закупки предусмотрены в бюджете самому «Росатому». Таким образом, госкорпорация-заказчик теперь будет сама утверждать и правила, по которым рассчитывается стоимость ее контрактов.

До сих пор на такие закупки распространялись общие нормы закона о контрактной системе. Заказчик обосновывал цену одним из предусмотренных законом методов, например, сравнивал рыночные цены аналогов или считал затраты, а ориентиром служили методические рекомендации Минэкономразвития. Отраслевые исключения закон допускает по решению правительства. В 2024 году такое право в отношении закупок спутниковых снимков получил «Роскосмос».

В 2024 году «Росатому» разрешили выпускать облигации и закрепили за компанией функции по обеспечению технологической независимости критической информационной инфраструктуры. В июле 2026 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому с октября 2027 года «Росатом» будет вести госрегистр ядерных материалов для ядерного оружия. Исключение составляют материалы, находящиеся у Минобороны.

Ранее сообщалось, что «Росатом» готовит кадры для массового производства литий-ионных аккумуляторов. Входящая в госкорпорацию компания «РЭНЕРА» стала одним из разработчиков профстандарта, в подготовке которого участвовал и производитель батарей для беспилотников.

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Публикация:««Росатом» получил право сам устанавливать порядок расчета цен по своим госконтрактам на НИОКР»

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