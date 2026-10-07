«Росатом» выкупил долю основателя логистической группы «Дело» Сергея Шишкарева. Тот направит часть денег на «нужды нацбезопасности»

Бизнесмен Сергей Шишкарёв, продавший свою долю в транспортно-логистической группе «Дело» госкорпорации «Росатом», заявил, что часть вырученных денег пойдет на цели «национальной безопасности». Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Шишкарёв отметил:

«Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности».

Кроме того, бизнесмен пообещал и дальше «служить своей стране» там, где его «опыт и знания могут принести наибольшую пользу». Свое будущее он намерен связать с российской логистикой, спортом и Новороссийском, где он родился.

До сделки «Росатому» принадлежали 49% группы «Дело», а оставшийся 51% был у Шишкарёва. По данным источников РБК, пакет бизнесмена оценивался в 77 млрд рублей. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв заявил, что теперь «Росатом» займется завершением консолидации всех подконтрольных ему логистических активов. В итоге, по его словам, появится крупнейшая национальная логистическая компания.

В июле Лихачёв объявил, что госкорпорация готова выкупить 51% группы у Шишкарёва. Как сообщалось, процедуру взаимного выкупа «Росатом» запустил еще в начале года на фоне разногласий с Шишкарёвым. В марте тот сообщил, что сам намерен купить долю госкорпорации за 74 млрд рублей, рассчитывая на кредит российского банка.