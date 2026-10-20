Анонимные хакеры выложили в открытый доступ предполагаемый электронный архив с сотнями тысяч писем партии «Альтернатива для Германии»

Анонимные хакеры создали веб-сайт, как утверждается, с электронным архивом 421179 внутренних электронных писем немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В опубликованном массиве упоминаются и лидеры АдГ, например Алис Вайдель и Александр Гауланд. Партия официально пока не подтвердила утечку переписки.

На сайте опубликованы не сами письма, а их краткие изложения, подготовленные с помощью специального программного обеспечения. Содержание переписки распределено по категориям, включая расизм и антисемитизм, и оценено по степени серьезности — от низкой до критической. При оценке учитывается содержание писем, а не статус или известность упомянутых в них людей. Критический уровень присваивается содержимому, связанному с тяжким вредом, преступлениями или насилием; высокий — письмам, свидетельствующим о серьезных проступках; средний — о менее масштабных инцидентах; низкий — материалам, не представляющим существенной значимости.

Создатели сайта объясняют, что сам сервис представляет собой лишь указатель для архива, оригинальные же сообщения находятся внутри самого архива. Если публиковать каждое письмо на отдельной странице, в открытом доступе окажется весь архив личной переписки, в том числе сообщения рядовых членов партии и людей, которые просто обращались в нее, а не публичных фигур.

Как утверждает ресурс International Cyber Digest (ICD) на своей странице в Twitter, хакер, стоящий за взломом, заявил, что получил доступ к письмам через один из сайтов партии, программное обеспечение которого не было своевременно обновлено. Отмечается, что его целью была демонстрация «морального разложения и лицемерия» АдГ.

ICD проанализировал сайт и сообщил, что в массив данных, например, включен почтовый ящик Гауланда — почетного председателя фракции АдГ в бундестаге, а самое свежее сообщение датировано 12 сентября 2026 года.

Согласно опросам, АдГ сегодня пользуется наибольшей популярностью среди всех партий в Германии. Ее рейтинг находится в районе 28%, следом за ней идет партия действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС (19%).

В начале сентября АдГ заняла первое место на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, впервые в истории современной Германии получив шанс сформировать правительство в одном из 16 федеральных регионов. Как отмечал в разговоре с The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, отделение АдГ в Саксонии-Анхальт — одно из самых праворадикальных в стране.