Южная Корея отзывает часть дипсотрудников из Украины. Ранее Сеул отозвал из Киева посла из-за скандала с северокорейскими пленными

МИД Южной Кореи принял решение отозвать часть своего дипломатического персонала из Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap. Официальный представитель ведомства Пак Ду Сун пояснил, что Сеул решил прибегнуть к подобной мере, поскольку Киев не предпринял «позитивных шагов» для урегулирования дипломатического конфликта, вызванного разглашением президентом Украины Владимиром Зеленским информации о северокорейских пленных, переданных Южной Корее. Ранее Сеул отозвал из Киева своего посла Пак Кичана.

По словам Пак Ду Суна, решение МИД Республики Корея (РК) отозвать часть сотрудников из дипмиссии в Украине вызвано двумя причинами. Во-первых, Киев не предпринял «позитивных шагов», чтобы уладить дипломатический конфликт, длящийся с 23 сентября, когда Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, рассказал о передаче двух пленных из Северной Кореи, воевавших на стороне РФ, Сеулу. Во-вторых, по всей территории страны сохраняется серьезная угроза российских воздушных ударов, что, по словам Пак Ду Суна, осложняет обеспечение безопасности дипломатического персонала.

В МИД уточнили, что Южная Корея продолжит поддерживать дипломатические контакты с Украиной через временного поверенного в делах. Кроме того, в стране остаются сотрудники консульской службы, чтобы защищать интересы граждан Республики Корея, находящихся на украинской территории.

Двумя неделями ранее Южная Корея отозвала из Украины посла Пак Кичана.

Как писал The Insider, Южная Корея потребовала официальных извинений и объяснений от Украины после разглашения Зеленским информации о северокорейских пленных. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что две страны договорились не раскрывать публично информацию о северокорейских военнопленных, поскольку Сеул опасался за безопасность как самих переданных военных, так и их родственников в КНДР. В Киеве заверили, что подобной договоренности между странами не было. Советник президента РК Сон Ги Хон заявил о подрыве доверия между правительствами двух стран и об «ущербе, нанесенном дружественным отношениям».

Агентство Yonhap 6 октября сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига в переписке со своим южнокорейским коллегой Чо Хеном принес извинения. При этом южнокорейский министр отметил, что «уровень извинений не соответствует ожиданиям», и дал понять, что Сеул ждет такого шага от Зеленского.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 7 октября на брифинге для журналистов заявил, что Сибига не приносил извинений во время контактов с Чо Хеном. Он подчеркнул: украинский министр иностранных дел лишь сказал, «что ему жаль, что ситуация перешла в стадию обмена критическими комментариями».