На базе Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» создали лабораторию долголетия. Как пишут «Ведомости», там будут изучать влияние роста продолжительности жизни на здравоохранение, рынки, трудовую деятельность и госполитику. На основе полученных данных исследователи будут предлагать управленческие решения для повышения качества жизни пожилых людей.

Директор Медицинского научно-образовательного института МГУ, дочь Владимира Путина Мария Воронцова, выступая на форуме в «Сколково», заявила, что пока наука мало продвинулась в решении вопроса о продлении человеческой жизни за пределы «заложенного природой потенциала в 85–90 лет». По ее словам, одним из препятствий на пути исследователей является то, что старение не считается болезнью, а без диагноза невозможно проводить клинические испытания лекарств. При этом, по прогнозу Воронцовой, через 10–20 лет «общечеловеческий страх смерти» подтолкнет организаторов здравоохранения к решению этой проблемы.

В 2025 году Воронцова получила грант в 30 млн рублей от Российского научного фонда на лабораторию по изучению клеточного обновления и активного долголетия.

В мае 2026 года The Wall Street Journal писала, что правительство России в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» финансирует масштабную программу борьбы со старением стоимостью $26 млрд — включая биопечать органов, ксенотрансплантацию с участием минипигов и генную терапию. Как сообщалось, программу курируют люди, близкие к Путину: его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, отвечающая за государственные генетические проекты, и физик Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института, старший брат банкира Юрия Ковальчука — друга Путина. Ковальчука-старшего называли идейным архитектором кремлевской программы долголетия: по его словам, наука скоро позволит бесконечно ремонтировать и заменять части человеческого тела.